Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geleceğin Ekranı Projesi ile bugüne kadar 61 şehirden yaklaşık 1.000’e yakın öğretmen ve ebeveyn, uzman akademisyenler eşliğinde düzenlenen interaktif eğitim programlarına katıldı. Eğitimlerde, dijital ekosistemde ailenin rolü, dijital güvenlik araçları ve çocuklara bilinçli ekran tüketimi alışkanlıklarının küçük yaşta kazandırılması başta olmak üzere, dijital okuryazarlık kavramı farklı boyutlarıyla ele alındı.

Proje münasebetiyle düzenlenen zirvede konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin cep telefonlarının artık birer canlı yayın aracı veya televizyona dönüştüğünü belirterek “Yayıncılık karasaldan internet ortamına oradan da sosyal mecralara kaymış durumda. Diğer yandan dijital dünyanın risklerine karşı çocuk ve gençlerimizi muhafaza etmek zorundayız. Medya okuryazarlığı alanında otorite olan Üst Kurulumuz, millî eğitim müfredatında var olan bu dersin içeriğini dijital okuryazarlık unsurlarının eklenmesiyle güncellemektedir. Dijital okuryazarlığı çok önemsiyoruz ve bu projenin amacıyla RTÜK’ün amacı aynıdır. RTÜK, dijitalleşmenin karşısında değildir. Tam tersine geleneksel radyo ve televizyonların yeni tarz yayıncılığa ayak uydurmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu. Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili ise Netflix olarak akıllı işaretler ve ebeveyn kontrolleri ile ailelerin çocukları için en doğru tercihleri yapmasını kolaylaştıran araçlar sunduklarını söyledi.

RTÜK'ten yapımcılara çağrı: Aile dostu yayınlar yapın Toplumun millî ve manevi değerlerini koruyan yapımların çoğaltılmasını isteyen RTÜK, gündüz kuşağında aile içi mahremiyeti yıkan, aile kurumunu itibarsızlaştıran ve toplumsal değerleri erozyona uğratan yapımlara yer verilmemesi gerektiğini bildirdi.