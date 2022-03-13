Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi ile sosyal ve ekonomik hayatta olduğu gibi temizlik ve hijyen alışkanlıkları da değişkenlik gösterdi. Evde kalma süresinin artmasıyla temizliğe duyulan ihtiyaç da arttı. Bu durum, tüketicinin kullanımı daha pratik ürünleri tercih etmesine sebep oldu. Süpürge pazarı 2021 yılında bir önceki yılına göre tam iki kat büyüdü.

Dünyanın önde gelen elektrikli ve şarjlı aletler üreticisi Black&Decker’ın Türkiye distribütörü Boğaziçi Dağıtım'ın yönetici ortağı Gürkan Şengil, robot süpürge pazarının 2020 yılında 150 milyon TL'lik bir satış hacmine sahipken, 2021 yılında 800 milyon TL'ye çıkarak tam yedi kat büyüme gösterdiğini söyledi. Şengil “Özetle 2021 yılının kazananı robot süpürge oldu. Ciroları ölçümlenebilen pazara göre 2021 yılında bir önceki yıla göre beş katına, adetsel olarak da dört katına çıktı. 2020 yılına göre dikey süpürge pazarında ise yüzde 85 oranında bir büyüme trendi yakalandı. 2021 yılında süpürge pazarına baktığımızda yüzde 38’ini robot süpürgeler, yüzde 30’unu dikey süpürgeler, yüzde 32’sini ise silindirik olarak adlandırdığımız süpürge grupları oluşturdu. Ülkemizde dikey süpürge segmenti bir önceki yıla göre yüzde 85’lik bir büyüme realize etti” dedi.

ÜST SEGMENT SATIŞLARI ARTTI

iRobot ise dünya genelinde 40 milyon satışa ulaştığını açıkladı. 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 44’lük bir artışla 14 milyonun üzerinde kullanıcı, uygulama üzerinden 19 milyon iRobot ürününe bağlandı. Daha gelişmiş özelliklere sahip olan orta ve üst segment robot satışlarının payı 2020 yılında yüzde 78 seviyesindeyken, 2021 yılında bu oran yüzde 83’e ulaştı. iRobot’un 2021 yılında 1,6 milyar dolarlık bir gelir elde ettiğini belirten iRobot Türkiye Ülke Müdürü Murat Köse “Robot süpürge ve robot paspas satışlarından elde edilen gelir, Türkiye’nin de içinde bulunduğu EMEA bölgesinde 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artış gösterdi. Türkiye’de uygulamamız üzerinden bağlantı sağlayan robot sayısının bir önceki yıla göre yüzde 63 arttığını söyleyebiliriz. 2021 yılındaki satış adedimizi ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 69 oranında artırdık” ifadelerini kullandı.

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Artıları ve eksileriyle robot süpürgeler Bir zamanlar ‘keşke böyle bir şey olsa’ diye hayali kurulan robot süpürgeler artık hemen her marka tarafından üretilerek çoğu evdeki yerini aldı. Ancak alışılmışın dışında bir ürün olduğu için hâlâ insanların kafasında satın almaya dair soru işaretleri var. İşte robot süpürgenin artıları ve eksileri