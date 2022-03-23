Türkiye Gazetesi

Amazon, Türkiye kurmayı planladığı ilk lojistik üsüs için 100 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca şirket, tesis için ilk yılda 1000'den fazla kişiye istihdam sağlayacak. Bununla birliket, Amazon.com.tr ise 2018 yılında ülkemizdeki müşterilerin hizmetine açıldı. Şu anda 500'den fazla kişi Amazon.com.tr'de çalışıyor.

Teknoloji devinin kurmayı planladığı lojistik üssü hakkında ayrıntılar gelmeye de başladı. Tesis, Anadolu Yakasında yer alan Tuzla ilçesinde kurulacak. Amazon, mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi bazı departmanları için işe alım yapmaya başladı. Müşteri hizmetleri ve lojistik personellerinin alımları ise önümüzdeki aylarda yapılacak.

AMAZON TÜRKİYE'DE KARİYER FIRSATI

Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, "Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul’da yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu vesileyle Türkiye’ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz." şeklinde konuştu. Perego, tatmin edici ücret ve yan haklar sunacaklarını belirterek, "İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz." dedi.

Amazon'un sesli asistanı Ay yolcusu: Uzaydan soruları cevaplayacak ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis kapsamında 2024'te bir kadın ve bir erkek astronotu Ay'a indirmeyi planlıyor. NASA'nın yeni Uzay Fırlatma Sistemi roketi ve Orion uzay aracı dahil derin uzay keşif sistemlerinin test edileceği bu görevde, Amazon'un Alexa sesli asistanı da yer alacak.

Amazon Alexa’yı kapatıyor! 25 yıllık macera sona eriyor Dünyanın en büyük e-ticaret devi Amazon’dan şaşırtan karar. ABD’li teknoloji şirketi 25 yıl önce kurduğu internet trafiğini analiz eden ve dünyadaki en popüler sitelerini listeleyen Alexa.com sitesini kapatma kararı aldığını açıkladı. Amazon’dan yapılan açıklamada Alexa.com’u 1 Mayıs 2022'de kapatacaklarını duyurdu.