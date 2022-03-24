Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla 31 Mart Perşembe günü saat 11.00'de Antalya Bilim Merkezi'nin açılışı yapılacak. Açılışın ardından 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde BİLİMFEST düzenlenecek ve merkez, kapılarını ziyaretçilere açacak.

Kepez Belediyesinin, TÜBİTAK işbirliğiyle Dokumapark’a kazandırdığı Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi, bilim ve teknoloji devlerini Kepez’de ağırlayacak. BİLİMFEST’e Savunma Sanayi Akademisi, HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, Tübitak Sage, Tübitak BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK UZAY, Solo Türk ve Türk Yıldızları, TÜMOSAN gibi Türk sanayi, bilim ve teknolojisine önemli katkılar sunan kuruluşlar katılacak.

BilimFest'te Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin ürünleri T 129 ATAK Taarruz ve Taktik Helikopteri, yüzde 100 yerliliğe sahip askeri araç PUSAT, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir çok harekatında kullanılan, en popüler ve en etkili ateş destek muharebe aracı T-155 FIRTINA OBÜSÜ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş'nin (TUSAŞ) geliştirdiği dev boyutlu insansız hava aracı AKSUNGUR, Türkiye’nin silahlı insansız ilk deniz aracı ULAQ ile Kuzgun Tj, Bozdoğan, Gökdoğan, SOM J de sergilenecek. Ayrıca Türkiye’nin uzaya gönderilen yedinci haberleşme uydusu Türksat 4B de ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor Türkiye, yerli ve milli teknoloji hamlesi sayesinde sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) elektrikli ve sürücüsüz yerli otomobile kadar birçok alanda önemli adımlar atıyor. Yüksek teknoloji gerektiren projeleri hayata geçiren Türkiye, birçok projeyi de önümüzdeki yıllarda başlatacak.

Türkiye harekete geçti: Milli teknolojimiz gizli tutulacak Türkiye, savunma sanayii alanında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerle, bilgilerin gizli tutulması için harekete geçti.