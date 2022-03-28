Türkiye Gazetesi

Avustralya merkezli bir şirket, ResApp isimli bir uygulama geliştirerek kişilerin sesinden COVID-19 teşhisi yapıyor. Araştırma ekibi, koronavirüs testi uygulamasının, vakaların yüzde 92'sinde doğru sonuçlar verdiğini açıkladı. Üstelik uygulama, Omicron ve Delta varyantlarını tespit etmeyi de başardı.

ResApp, ciğerlerine COVID-19 bulaşmış bir kişinin çıkaracağı sesleri kaydetmek ve analiz etmek için telefonun mikrofonlarını kullanıyor. Hastaları, uygulamayı edindikten sonra mikrofona öksürerek testi başlatıyor.

Şu anda uygulama herkese açık değil ancak test denemeleri başarılı sonuçlar verdi. ResApp test sonuçları, eczanelerden satın alınarak evlerimizde yaptığımız hızlı antijen testlerinin güvenilirliğine benzer bir doğrulukla pozitif veya negatif sonuçlar veriyor.

ResApp'in geliştiricileri, COVID-19 testinin pnömoni (zatürre) veya astım gibi diğer solunum yolu hastalıkları için öksürüğünüzün sesini tarayabilen telefon uygulamalarına yönelik onay aldı. Ses tarama teknolojileri, uyku apnesi olan kişilerin zor nefes alışlarını bile algılayabilir. Bu nedenle ResApp, insanların telefonları gibi halihazırda sahip olduğu araçlarla hızlı ve doğru COVID-19 enfeksiyonu testi için önemli bir araç haline gelebilir.

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