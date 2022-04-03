Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

POP Keys Klavye’de dördü klavyenin kendisinde olmak üzere sekiz adet değiştirilebilir emoji tuşu bulunuyor. Kullanıcılar, Logitech Options Yazılımı’nı kullanarak bu tuşlara, emoji menüsü ile istedikleri emojiyi atayabiliyor. Klavye, retro daktilo tarzındaki mekanik tuşlarla yazma deneyimi sunuyor. Tuşlara her basışta mekanik tıklamaların sesi duyulan klavyenin yeni 12 kısayol tuşu ile ekran alıntısı yapma, sesli dikte, mikrofonunun sesini kapatıp/açma gibi işlevler gerçekleştirilebiliyor. Logitech’in diğer yeni ürünü POP Mouse ise üç canlı renk seçeneği ile geliyor. Kişiselleştirilebilir emojilere erişim için üzerinde özel bir emoji menüsü tuşu da barındıran mouse, kopyala - yapıştır hareketiyle farklı cihazlar arasında metin, resim ve dosya aktarımı yapmak için kullanılan Flow yazılımını da destekliyor.

Logitech solakları unutmadı: Signature M650 mouse Logitech, yeni modeli Signature M650 ile kişiselleştirilmiş mouse deneyimi sunuyor.

Logitech'ten oyunculara özel kulaklık Logitech G, oyunculara özel geliştirdiği G335 kablolu oyun kulaklığı Türkiye’de satışa sundu.