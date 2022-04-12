Türkiye Gazetesi

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) Türk Grubu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 20 ülkeden 995 yarışçının katıldığı final etabı 28 Şubat-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti.

Ana dil ve çok dilli (17 dil) ayrımıyla iki yarış türünde ve 4 yaş kategorisiyle yapılan 8 yarıştaki en iyi üçer yarışçıya toplamda 24 madalya takdim edildi. Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 2'si dünya rekoru, 3 şampiyonluk, 5 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere 11 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da dünya şampiyonu olmayı başardı.

Diğer 13 madalyanın 5'ini Çekya, 2'sini Japonya, 2'sini Rusya, 2'sini ABD, 1'ini Polonya, 1'ini de İtalya aldı.

Derece elde eden Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Hollanda'nın Maastricht kentinde 6-11 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda yine Türkiye'yi temsil edecek.

Logitech'den mouse ve klavyede emoji dönemi Logitech, Stüdyo Serisi’nin en yeni ürünleri POP Keys Klavye ve POP Mouse’u satışa sundu.

TOBB'dan 30 bin öğrenciye klavyeli tablet desteği Online eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB’dan klavyeli tablet desteği geldi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, pandemide online eğitim gören, maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için klavyeli tablet temin ettiklerini ve öğrencilere ulaştırılmak üzere İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine dağıtımın başladığını söyledi.