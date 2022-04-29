Türkiye Gazetesi

Hafta başında sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma anlaşması imzaladığını açıklayan Elon Musk, SEC'e (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) yaptığı yeni bir bildirimde 4,4 milyar dolarlık Tesla hissesini sattı. Twitter'ı aktif şekilde kullanan ve açıklamalarını platform üzerinden yapan Musk, daha fazla Tesla hissesi satmak istemediğini de belirtti.

Twitter ile yaptığı anlaşmaya göre Elon Musk, 44 milyar doların 21 milyar dolarını servetinden karşılayacak. Musk'ın servetinin büyük bir kısmı ise elektrikli otomobil şirketi Tesla'dan geliyor ve bu nedenle Tesla yatırımcıları Musk'ın hisse satmaya başlayacağını düşünürek endişeye kaplıdı. Salı gününden itibaren Tesla'nın hisseleri yüzde 13.5 değer kaybetti.

Elon Musk gözünü Coca Cola'ya dikti! Satın alıp içine ekleyeceği maddeyi söyledi Milyarder girişimci Elon Musk, Twitter’ı satın almasıyla henüz gündemden düşmemişken bir satın alma planıyla daha manşetlerde yerini aldı. Musk’ın yeni hedefinin Coca Cola olduğu ortaya çıktı.

Twitter'ı satın alan Elon Musk yıkıldı! Tesla hisselerinde sert düşüş Elektrikli otomobil devi Tesla, CEO Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almaya yönelik anlaşma yapmasının ardından kan kaybetmeye başladı. Tesla'nın hisseleri, sert şekilde düşmeye başladı. Musk, 21 milyar dolarlık kendi öz sermayesi ve Tesla hissesine karşı 12,5 milyar dolarlık kredi alarak Twitter'ı satın alacağını açıkladı.