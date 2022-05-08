Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

WhatsApp, uzun süredir beklenen mesajlara emoji ile tepki verme özelliğini kullanıma sundu. Mesajlara şu an sadece altı tane emoji ile tepki verilebiliyor. Yakın gelecekte tüm emojilerin tepki verme özelliği için kullanılabilir hâle getirilecek. WhatsApp, ‘Tepkiler’ özelliğinin nasıl kullanıldığı hakkında da bilgi paylaştı. Yeni özelliği kullanmak için tepki vermek istediğiniz mesaja basılı tutun, ardından da istediğiniz emojiyi seçin.

WhatsApp köklü değişimde: Üç yeni özellik daha WhatsApp, Android, iOS ve web platformlarında emoji ile mesajlara tepki verme özelliğini herkese sunduktan sonra iki özellik daha başlattı. Bunlardan biri gruplara 512 kişiye kadar kişi eklemek, diğeri ise maksimum dosya boyutunun 2 GB’a yükselmesi.