Türkiye Gazetesi

Yeni Şafak'ın haberine göre, ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2022'de ilk kez dünya sahnesinde tanıtılan Togg, dikkat çekmeye devam ediyor. ABD ve dünya basınında adından söz ettiren ve dünyanın dört bir yanından övgü toplayan Togg'a bu kez Kazakistan'dan olumlu açıklamalar geldi. Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin, "Togg'u çok beğendik. Öyle büyük ve inovatif projelerde yeni iş birlikleri başlarsa çok güzel olur" diyerek açık kapı bıraktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile dün Bilişim Vadisi'ni ziyaret eden Bagdat Mussin, çarpıcı açıklamalar yaptı. Mussin, Türkiye'de bilgi teknolojileri sektörünün pandemide özellikle kendini kanıtladığını belirterek, iş birliği yapmaktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bagdat Mussin, ziyaretinde ayrıca Türkiye'de kurularak dünya çapında nam yapan Trendyol ve Hepsiburada şirketlerini de inceledi. Bu şirketlere ilişkin değerlendirmede bulunan Mussin, Türk mallarının Kazakistan'da tanındığını söyledi. Bu nedenle, dijital platformlar ile yapılacak iş birliğinin iki ülkeye ekonomik açıdan katkı sağlayacağını vurguladı.

Yerli otomobil TOGG’a siber saldırı! Şirketten ilk açıklama geldi Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla geliştirilen TOGG’da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği TOGG’a siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Şirketin resmi Twitter hesabının kötü niyetli kişilerce ele geçirildiği, fakat ardından yapılan müdahaleler ile hesabın kurtarıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Yerli otomobil için geri sayım başladı TOGG Gemlik tesislerindeki çalışmalarda sona doğru yaklaşılıyor. Bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.