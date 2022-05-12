Türkiye Gazetesi

Kara delikler uzun zamandır halk arasında hayranlık kaynağı olmuştur ancak aynı zamanda araştırmacılar için görüntülemesi oldukça zordur. Çünkü esas olarak yerçekimi alanları o kadar güçlüdür ki ya ışığı bükerler ya da tamamen kaçmasını engellerler. Ancak bilim insanları, çevreleri üzerinde uyguladıkları güçlü etkilere dayanarak onları tespit edip inceleyebildiler. Sgr A* örneğinde, bilim insanları daha önce Samanyolu'nun merkezi etrafında dönen yıldızları gözlemlemişlerdi.

Event Horizon Telescope'un uluslararası astrofizikçi ekibi bugün yaptıkları yeni bir duyuruda, "Sonunda Samanyolu kara deliğimiz Sagittarius A*'ya bakıyoruz" diyerek kara deliğin görüntüsünü ilk kez paylaştı. EHT ekibi, "Kara deliğin kendisini tamamen karanlık olduğu için göremesek de etrafındaki parlayan gaz, açıklayıcı bir imza ortaya koyuyor; parlak bir halka benzeri yapı ile çevrili karanlık bir merkezi bölge ('gölge' olarak adlandırılır)" şeklinde bir açıklama yaptı. Kara deliğin görüntüsü (yukarıdaki fotoğrafta) dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Hawking'in kara delik paradoksu çözüldü: Kuantum saçları keşfedildi Bilim insanları, ilk olarak Profesör Stephen Hawking tarafından ileri sürülen 50 yıllık bir 'kara delik paradoksunu' çözdü. Albert Einstein'ın görelilik teorisi, her şeyin kara deliğe girmesi ve asla kara delikten çıkamaması gerektiğini öne sürerken, kuantum mekaniği bilgilerin korunduğunu ileri sürüyor.

Süper kütleli kara delik keşfedildi Avrupa Güney Gözlemevi’nden (ESO), kozmik toz bulutunun ardından süper kütleli kara delik keşfedildiğini duyurdu.