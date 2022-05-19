Türkiye Gazetesi

Xiaomi'nin alt markası POCO, F4 GT modelini bir süre önce piyasaya sürmüştü. Türkiye'de de nihayet satışa sunulan yeni akıllı telefon modeli fiyatı ile adından söz ettiriyor. Xiaomi, POCO F4 GT modelini internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı ve fiyatı başta olmak üzere önemli özellikleri de aktarıldı.

POCO F4 GT ÖZELLİKLERİ

İlk olarak POCO F4 GT teknik özelliklerinden bahseledim; 120 Hz tazeleme hızına sahip 6,67 inç boyuttaki FHD+ AMOLED ekran ile kullanıcılara iyi bir oyun desteği sunacak. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alacak oyun odaklı akıllı telefon, Android 12 işletim sistemi sürümü ve Xiaomi'nin MIUI 13 arayüzü ile kutusundan çıkacak. RAM tarafına gelecek olursak, 8 GB ve 12 GB (LPDDR5) kapasiteler bulunuyor.

POCO F4 GT, 128 GB'lık ve 256 GB'lık (UFS 3.1) olmak üzere şu anda iki farklı depolama seçeneği ile satışa çıkıyor. Bir diğer önemli özellik ise elbette arka ve ön kameralar. Cihaz, 20 Megapiksellik bir ön kameranın yanı sıra, 64 Megapiksele ek olarak 8 Megapiksel ve 2 Megapiksellik olmak üzere üçlü arka kamera ile geldi. Son olarak bataryasından söz edelim. Bu akıllı telefon modeli 4700 mAh pil kapasitesine ve 120 watt hızlı şarj desteğine sahip.

POCO F4 GT FİYATI

Bahsettiğimiz üzere, Xiaomi'nin Türkiye resmi internet sitesinde görünen POCO F4 GT modeli fiyatıyla herkesi şaşırtacak türden. Şu anda 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu ile satışa çıkarılan bu akıllı telefon için alıcıların 16 bin 999 TL ödemesi gerekiyor. Fiyatıyla gerçekten de iPhone 12 ve iPhone 13'e rakip oldu. Özellikleri de elbette oldukça üstün.

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