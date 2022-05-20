Türkiye Gazetesi

Business Insider'ın haberine göre, milyarder Elon Musk, 2016 yılında özel bir jette bir uçuş görevlisine cinsel tacizde bulundu. Insider söz konusu haberde taciz iddiasını uçuş görevlisinin yakın bir arkadaşının sözlerine dayandırdı. Çünkü uçuş görevlisi haber kaynağına konuşmayı reddetti.

Musk'ın uçuş görevlisine masaj yapması için teklifte bulunduğu iddia edildi. Ayrıca fiziki olarak da dokunduğu ileri sürülüyor. Habere göre, tacize uğrayan kişi Musk'ı şirketi SpaceX'in insan kaynaklarına şikayet etti ancak şirket, tacize uğrayan kişinin susması için 250 bin dolar ödedi.

ELON MUSK REDDETTİ

Çıkmaza giren Twitter anlaşması ile gündemdeki yerini koruyan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde artık Cumhuriyetçilere oy vereceğini açıklamıştı. Taciz iddiasının ortaya çıkması üzerine Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımda iddiayı "tamamen gerçek dışı" diyerek reddetti.

Elon Musk, "Bana yönelik saldırılara siyasi bir mercekten bakılmalı, bu onların standart (alçak) oyunu. Ancak hiçbir şey beni iyi bir gelecek ve özgür konuşma hakkınız için savaşmaktan alıkoyamaz." dedi. Musk ayrıca, bahsi geçen iddiaların Twitter'ı satın almasına yönelik müdahale olarak gördüğünü belirtti.

Twitter anlaşması mahvetti: Elon Musk'ın serveti her gün eriyor Milyarder Elon Musk, Twitter anlaşmasından bu yana servetinde ciddi miktarlarda kayıpla karşılaşıyor. Çıkmaza giren Twitter anlaşması nedeniyle Musk'ın serveti günden güne eriyor.

Elon Musk, Starship ısı kalkanını tepsi olarak kullandı SpaceX CEO'su Elon Musk ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek sohbet etti. O anlara ilişkin bir fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Çünkü Musk’ın önündeki servis tepsisinde ilginç bir ayrıntı yakalandı.