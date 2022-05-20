Türkiye Gazetesi

Kullanıcıları dolandıran tehlikeli bazı uygulamalar Google tarafından yasaklandı. Ancak uzmanlar, kaldırılan bu uygulamarın yerine yenilerinin geçmesinin an meselesi olduğunu belirterek kullanıcıları uyanık olmaları konusunda uyarıyor.

Google'ın uygulama mağazası Play Store'da tespit edilen bu sahte uygulamaların büyük bir kısmı insanları kandırmak için normal uygulamaları taklit ediyor. Ancak truva atı virüsü cihazları ele geçirdiğinde bilgisayar korsanları ücretli abonelikler başlatarak kullanıcıları dolandırıyor. İşte bu tür üç uygulama Google çalışanları tarafından tespit edildi. Bu uygulamalar; Style Message, Blood Pressure App and Camera PDF Scanner.

ÜNLÜ UYGULAMALARI DA TAKLİT EDİYORLAR

Bununla birlikte, popüler markalar ve isimler de kullanıcıların güvenini kazanarak onları dolandırmak için taklit ediliyor. Örneğin, GameBeyond, Tubemate, Minecraft, GTA5 ve Vidmate gibi uygulamalar buna dahil. Kullanıcıların, bir uygulamayı yüklemeden önce gerçek mi yoksa sahte mi olduğu konusunda emin olmaları gerekiyor.

Siber güvenlik şirketi Kaspersky'den Igor Golovin, "Truva atı bulunan uygulamalar mağazadan günlük olarak kaldırılırken, yerlerini almak için sürekli yenileri akın ediyor. Uygulamaların çoğu herhangi bir meşru işlevden tamamen yoksun. Kullanıcı bir yükleme penceresi görürken, başlatıldıktan hemen sonra abonelik başlıyor. Genellikle meşru hizmetler için kullanıcı adına ödeme yapıyorlar ve dolandırıcılar faturalanan paradan bir kesinti yapıyor. Bu tür abonelik ücretleri, telefon bakiyesinden kaçmakta." dedi.

Uzmanlar, siber dolandırıcıların gerçek uygulamaları mağazaya farklı bir adla yeniden yüklemeden önce bunlara kötü amaçlı kod eklediklerini söylüyor. Telefonunuza yüklendikten sonra, uygulama kısa mesajlara veya bildirimlere erişim talep ediyor, böylece gizlice bir abonelik başlatmak için onay kodlarını alabiliyor. Verilere göre, bu tür dolandırıcılık mağdurlarının çoğu Suudi Arabistan'da (yüzde 21,20), Polonya'da (yüzde 8,98) ve Almanya'da (yüzde 6,01) bulunuyor.

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