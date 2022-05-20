Türkiye Gazetesi

Apple, kullanıcıların başına takacağı bir AR/VR cihazı üzerindeki çalışmalarını yıllardır sürdürüyor. Üstelik Apple'ın ilk ürününün kavisli bir vizöre ve yüze oturan yumuşak bir tabana sahip hibrit bir kulaklık olduğu da yıllardır söyleniyor. Bu sanal gerçeklik / artırılmış gerçeklik cihazının kullanıcının başına sabitlenebilmesi için Apple Watch benzeri bir kayışa sahip olması da beklentiler arasında. Apple, geliştirmekte olduğu VR başlığını piyasadaki diğer AR/VR başlıklarından daha hafif ve daha rahat hale getirmeyi hedefliyor.

APPLE SANAL GERÇEKLİK BAŞLIĞINI GELİŞTİRİYOR

Bloomberg News’ten teknoloji analisti Mark Gurman, Apple’ın kısa süre önce bir AR/VR başlığını şirketin yönetim kuruluna tanıttığını ileri sürdü. Bu, projenin ileri bir aşamada olduğunun ve halka açık bir tanıtımın yakın olduğunun iyi bir göstergesi olarak tanımlandı.

Sanal/artırılmış gerçeklik başlığı böyle görünebilir

Apple ayrıca sanal gerçeklik başlığıyla çalışacak yazılımın geliştirilmesini de hızlandırdı ve bu yazılımın RealityOS veya kısaca rOS olarak adlandırılması bekleniyor.

Söz konusu AR/VR başlığı, iki adet 4K mikro-OLED ekrana, 15 kamera modülüne, M serisi çiplere eşdeğer güçlü işlemcilere, göz izleme yeteneklerine, el hareketi desteğine, uzamsal sese ve diğer özelliklere sahip olacak. Bu cihazın başlangıç fiyatının 3 bin dolar civarında olması bekleniyor.

IPHONE İLE SANAL TOPLANTILAR GELİYOR

Apple'ın temel iPhone uygulamalarının artırılmış gerçeklik sürümlerini geliştirdiği de iddialar arasında. Ayrıca sürükleyici içerik akışı ve sanal toplantılar düzenleme gibi görevler için yeni uygulamalar üzerinde çalıştığını da belirtiyor. Bunlar oldukça ilgi çekici iddialar. Akıllı telefonunuz ve VR/AR başlığınız ile bir sanal toplantıya katılmak pek çok kişi için gerçekten inanılmaz bir deneyim olacaktır.

Teknoloji kaynakları, Apple'ın 2019'dan beri AR/VR başlığı üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Ancak 2020, 2021 ve şimdi 2022'de çeşitli nedenlerden ötürü ürünün geliştirilmesinde gecikmeler yaşandı. Apple, aşırı ısınma, kamera ve yazılımla ilgili sorunlarla uğraşıyor ve bu da cihazın tanıtım tarihini ileriye attı. Bloomberg’e göre Apple, bu yıl sonunda bir AR/VR başlığının prototipini tanıtacak ve 2023 yılına kadar tüketicilere sunacak.

Bu arada, AR/VR başlığı, yedi yıl önce 2015'te çıkan Apple Watch'tan bu yana Apple'ın ilk büyük yeni ürün kategorisi olacak. Apple'ın 6 Haziran'da düzenlenecek WWDC etkinliğinin açılış konuşmasında AR/VR başlığını duyurabileceğine dair bazı spekülasyonlar da mevcut.

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