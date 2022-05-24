Türkiye Gazetesi

Yarı iletken çip üreticileri fiyatlarını artırmaya hazırlanırken yonga setine dayanan ürünler daha da pahalı hale gelecek. CNBC’ye konuşan analistler, TSMC, Samsung ve Intel dahil dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinin daha fazla fiyat artışı düşündüklerini söyledi.

Bain Company’nin yarı iletken analisti Peter Hanbury, “Yarı iletken üreticileri geçtiğimiz yıl fiyatları yüzde 10-20 oranında artırdı. Bu yıl daha fazla fiyat artışı bekliyoruz ancak daha küçük (yani yüzde 5-7).”

ÇİP ÜRETİMİNDE MALİYETLER ARTTI

Yarı iletken üreticileri, daha pahalı hale gelen üretim faaliyetlerini finanse etmek için fiyat artırmaya gidiyor. Hanbury, fabrikalara ilişkin son gelişmeleri şöyle açıklıyor: "Çip üretiminde kullanılan kimyasallar yüzde 10-20 arttı. Benzer şekilde, yeni yarı iletken tesisler inşa etmek için gereken emek de kıtlık ve ücret oranlarında artış gördü."

Nikkei Asia'nın geçtiğimiz hafta yayınladığı habere göre TSMC, bir yıldan kısa bir süre içinde müşterileri fiyatları artırmayı planladığı konusunda ikinci kez uyardı. Hsinchu merkezli firmanın, fiyatlarını tek haneli yüzde puan artırmayı planladığı bildiriliyor. Fiyat artışlarının nedeni olarak yaklaşan enflasyon endişeleri, artan maliyetler ve kendi genişleme planları gösterildi.

Bloomberg’in bir haberine göre ise, rakip Samsung, yonga seti yapım fiyatlarını yüzde 20'ye kadar artırmaya hazırlanıyor.

'ZAMLAR ŞAŞIRTMASIN'

Forrester analisti Glenn O'Donnell, artan çip fiyatlarının mevcut ekonomik ortamda kimseyi şaşırtmaması gerektiğini ve fiyatların yaklaşık yüzde 10-15 veya kabaca enflasyonla aynı doğrultuda artmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Son iki yıldır süren koronavirüs pandemisi küresel bir çip sıkıntısının meydana gelmesine yol açtı. O'Donnell, Ukrayna savaşıyla yonga seti krizinin arttığını belirterek, arz kısıtlı kalırken talebin yüksek kaldığını söyledi.

Çip ile çalışan cihazlar üreten şirketler, maliyetleri tüketicilere yansıtmaya başlamak zorunda kalabilir. O'Donnell bilgisayarların, arabaların, oyuncakların, tüketici elektroniğinin, ev aletlerinin ve diğer birçok ürünün daha pahalı olacağını söylüyor. Analist, “Bu tür ürünlerde marjlar zaten dar, bu yüzden fiyatları yükseltmekten başka çareleri yok" dedi.

AKILLI TELEFONLAR 'GÜVENLİ BÖLGEDE'

Accenture'ın küresel yarı iletken lideri Syed Alam, herhangi bir fiyat artışının büyüklüğünün, yarı iletken maliyetinin toplam ürün maliyetindeki payına bağlı olacağını söyledi. Bunun, üreticilerin diğer alanlardaki maliyetleri düşürme yeteneğine ve her bir ürün kategorisinin rekabet ortamına da bağlı olacağını dile getirdi.

Alam, "Bu faktörlere bakıldığında, GPU'lar (grafik işlem birimleri) ve üst düzey CPU'lar (merkezi işlem birimleri) gibi daha gelişmiş yongalar kullanan ürünlerin fiyatlarının artması muhtemel" dedi. Ancak bazı sektörlerde talep azalıyor ve bu maliyet artışlarını müşterilerine yansıtmak için mücadele edecekler. Örneğin, akıllı telefon pazarında talep azaldı, bu yüzden bu artışları o kadar fazla yansıtamayacaklar.

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