Türkiye Gazetesi

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Facebook yeni bir rekora doğru hızla koşuyor. 2022 yılının ilk çeyreğinde (ilk üç ayında) Facebook'un dünya çapındaki aktif kullanıcı sayısı 2,93 milyara ulaştı. Böylece uygulama bir kez daha dünya çapında en fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya ağı oldu.

Aktif kullanıcı sayısı, son 30 gün içinde Facebook’a giriş yapmış kişileri kapsıyor. Bununla birlikte, Facebook kullanıcı sayısının 2008 yılından beri sürekli arttığı da ifade edildi. Verilere göre ayrıca pandemi döneminde sosyal medya ağlarına ilgi arttı. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğindeki aktif Facebook kullanıcı sayısı ise 2,85 milyar olarak kayıtlara geçti.

FACEBOOK İKİNCİ, LİDER TWITTER

Bu arada, medya takip ajansı, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceleyerek bir değerlendirmede bulundu. Yazılı ve çevirim içi medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı 200 binden fazla haber girildi. Bu yıl sadece Facebook ile ilgili çıkan haber sayısı ise 40 bin 298 olarak kaydedilirken, ülkemizde de oldukça kullanımının yangın olduğu gözlendi.

Sosyal medyanın bir diğer amiral gemisi Twitter, 123 bin 802 haberle lider olurken, Youtube 39 bin 340 ve Instagram 40 bin 40 haberle en çok haber olan diğer mecralar oldu. Twitter'ın hakkında bu kadar haber yazılmasının en büyük sebebi şüphesiz milyarder Elon Musk'ın şirketi satın alma süreci.

Facebook kullanıcıları tehlikede! Acilen silinmesi gereken uygulamalar bulundu Araştırmacılar, Google Play uygulama mağazasında yer alan bazı uygulamaların kötü amaçlı yazılım taşıdığını buldu. Bu uygulamaların, kullanıcı kimlik bilgilerini ve özel anahtarlar da dahil olmak üzere diğer hassas kullanıcı bilgilerini çalmak üzere tasarlandığını tespit etti. Üstelik tehlikeli uygulamalardan bazıları yüz binden fazla cihaza yüklenmişti bile.

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