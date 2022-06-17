Türkiye Gazetesi

Snap, kullanıcılara özelliklere ve diğer işlevlere erken erişim sağlama fırsatı sunan ‘Snapchat Plus’ adlı ücretli bir aboneliği test etmeye başladı. Teknoloji sitesi The Verge'e açıklama yapan Snap sözcüsü Liz Markman, “Snapchat kullanıcıları için yeni bir abonelik hizmeti olan Snapchat Plus'ın erken dahili testlerini yapıyoruz. Abonelerimizle özel, deneysel ve yayın öncesi özellikleri paylaşma potansiyelinden heyecan duyuyoruz ve topluluğumuza en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğimiz hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz.” dedi.

Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi tarafından Twitter'da yayınlanan ekran görüntülerine göre Snapchat, arkadaşlarınızdan birini ‘1 numaralı BFF’niz (en yakın arkadaşınız) olarak sabitleme yeteneği sunacak. Ücretli aboneliği kullananlar daha fazla simgeye erişebilecek. Bunun yanı sıra para ödeyen kullanıcıların profillerinde ücretli abone olduklarını gösteren rozet bulunacak. Ayrıca aboneler, arkadaşlarının son 24 saatlik konumunu görebilecek. Bir de hikayelerini tekrar izleyen kişileri yakalayabilecekler.

SNAPCHAT PLUS'IN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Paluzzi ayrıca Snapchat Plus'ın fiyatının şu anda ayda 4,59 Euro ve yılda 45,99 Euro olarak açıklandığını ortaya koydu. Snapchat’in ücretli bir planla çalışan tek sosyal ağ veya mesajlaşma platformu olmadığını hatırlatalım. Telegram, bu ayın sonunda çıkacak olan bir premium abonelik üzerinde çalıştığını doğruladı ve Twitter, Blue hizmetini geçen yılın sonlarında başlattı.

Apple'ın iOS 14.5 ile reklamlar için kullanıcıların uygulama bazında reklam izlemeyi kapatmasına olanak tanıyan bir gizlilik özelliği sunmasının ardından, birçok ücretsiz uygulama nasıl para kazandıklarını yeniden düşünmek zorunda kaldı. Snapchat, özellikle iOS'taki değişiklikleri, kaçırılan gelir hedeflerinin bir nedeni olarak gösterdi ve bu yıl işe alımları yavaşlatacağını söyledi.

Bu da özçekim dronu: Snapchat fotoğrafları için havalanıyor Teknoloji şirketi Snap, bir dönem Türkiye’de de oldukça popüler olan Snapchat sosyal ağında kullanılmak üzere tasarlanan yeni donanım ürünü Pixy isimli dronu piyasaya sürdü. Snap, geçtiğimiz yıllarda ise Snap Spectacles isimli akıllı gözlüğünü satışa çıkarmıştı.

Snapchat kullanıcıları yıllardır bunu bekliyordu: 'Utanç verici' uygulamaya son Sosyal medya platformu Snapchat, özellikle genç nesiller arasında oldukça yaygın. Instagram başta olmak üzere pek çok platformda kullanılan 'hikayeler' özelliğinin fikir sahibi Snapchat'te önemli bir güncelleme geldi. Artık kullanıcılar kullanıcı adlarını değiştirebilecek.