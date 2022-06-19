Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi döneminin yıldızı robot süpürgelerde kaçak satışlar arttı. Geçtiğimiz yıl 2 milyar liralık satış yapıldığı robot süpürge pazarında vergi kaybı milyonlarca lirayı bulurken, Ticaret Bakanlığı satışlardaki usulsüzlüğe dur demek için vergide gözetim uygulamasına geçiyor. iRobot Türkiye Ülke Müdürü Murat Köse, geçtiğimiz yıl aylık bazda 50 bin, yıllıkta ise 600 bin adet robot süpürge satışı yapıldığını belirterek, yaşanan usulsüzlüğe dikkat çekti. Köse "Firmalar 300 dolarlık bir süpürgeyi 50 dolar göstererek Türkiye'ye sokuyor. Bu da rekabette dezavantaja neden oluyor. Ticaret Bakanlığının aldığı kararla robot süpürge ithalatında 200 doların altında fiyata sahip olanlara gözetim uygulanacak. Gözetim uygulaması robot süpürgede fiyatları artıracaktır. Fiyatların 4.000- 4.500 lira bandından başlayacağını tahmin ediyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPABİLİRİZ

Bu yılki satış beklentilerini de açıklayan Köse "Akıllı robot süpürgeler küçük ev aletleri kategorisinde en çok satış yapılan ilk üç ürün arasında yer alıyor. Sektörde bu yıl geçen yıla paralel satış bekleniyor. Ancak gözetim uygulaması ve kurun etkisiyle 4 milyar liralık gelir bekliyoruz" diye konuştu. Türkiye'de uzun vadede daha agresif olacaklarını ancak pazarın olgunlaşmasını beklediklerini dile getiren Köse, Türkiye'de üretim de yapabileceklerini bildirdi.

TÜRKÇE KONUŞAN SÜPÜRGE

Murat Köse, Roomba j7 ve j7+ modellerinin de Türkiye'de satışına başladıklarını belirterek şu bilgileri verdi: Robot süpürgeler iRobot Genius sayesinde daha da akıllı hâle geldi. iRobot Genius teknolojisi sayesinde, algıladığı engelleri Türkçe dil destekli iRobot Home uygulaması aracılığıyla size iletiyor ve bu engelle bir sonraki karşılaşmasında ne yapması gerektiğini soruyor. PrecisionVision yön bulma özelliği sayesinde de sadece gereken yerlere ulaşıyor, diğer yerlerden uzak duruyor. Tüylü dostlarımızın kötü sürprizleri, çorap ve şarj kabloları gibi engelleri algılayan Roomba j7 Akıllı Robot Süpürge, bu engellerden kaçınıyor. Ayrıca iAdapt 3.0 Navigasyon sistemi ile 10 kata kadar harita kaydetme özelliğine sahip. Akıllı navigasyon sistemi, robotun ne zaman ve nereleri temizlemesi gerektiği konusunda mutlak kontrolü size veriyor. Robot süpürgeyi, çıkardığı harita üzerinden isimlendirdiğiniz oda ve alanlara yönlendirebiliyor ve yasaklı alanlar belirleyerek girmesini istemediğiniz yerlerden uzak tutabiliyorsunuz. Yeni modellerimizle birlikte, orta ve üst segmente odaklanıyoruz. Bu yıl ve 2023’te Türkiye’de de bu iki segmentteki modellere odaklanmayı ve böylece 50 milyon TL olan 2021 ciromuzu, 2022’de yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz.

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