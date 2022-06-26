Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

OPLOG, geliştirdiği teknolojiler e-Ticaret depolarındaki verimliliği yüzde 300’e kadar artırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. OPLOG’un CEO’su Halit Develioğlu, yurt dışı satışına hazırlandıkları TARQAN ile Türkiye’nin yüksek katma değerli teknoloji ihracatına katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. TARQAN’ın dünyanın en ince ve karbon fiber kaplı tek fulfillment robotu olduğunu belirten Develioğlu “TARQAN, yalnızca 194 mm olan yüksekliği ile endüstriyel standartta raflara sahip bir deponun depolama kapasitesini de artırıyor” diye konuştu.

Robot süpürgede kaçak var iRobot Türkiye Ülke Müdürü Murat Köse, firmaların 300 dolarlık bir robot süpürgeyi 50 dolar gösterip Türkiye'ye soktuğunu belirterek "Ticaret Bakanlığının aldığı kararla robot süpürge ithalatında 200 doların altında fiyata sahip olanlara gözetim uygulanacak. Bu da robot süpürgede fiyatları artıracak" dedi.

Yapay deri ile robotlar dokunma hissine kavuşuyor Bilim insanları, robotlar için gerçekçi bir dokunma hissi veren yapay deri geliştirdi. California Institute of Technology'deki (Caltech) araştırmacılara göre bu deriyle robotlar, sıcaklığı, basıncı ve hatta bir şeyin toksik olup olmadığını algılayabilecek.