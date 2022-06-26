Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

10 metreye kadar kablosuz kullanma imkânı sunan Logi Bolt sayesinde klavye ve mouse’dan oluşan altı farklı cihaza aynı anda bağlanmak mümkün. Kullanıcılarına üstün bir deneyim sunmak için çalıştıklarını belirten Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz “Yeni nesil kablosuz bağlantı protokolümüz Logi Bolt ve kurumsal ürün ailemiz sayesinde kurumsal alandaki çalışan deneyimine katma değer sunuyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle profesyonel hayattaki çalışmaların daha verimli, eksiksiz ve güvenli olarak yürütülmesine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Logitech'ten küçük eller için Lift Vertical mouse Logitech, Ergo ürün ailesine Lift Vertical ergonomik kablosuz mouse'u ekledi.

Logitech'den mouse ve klavyede emoji dönemi Logitech, Stüdyo Serisi’nin en yeni ürünleri POP Keys Klavye ve POP Mouse’u satışa sundu.