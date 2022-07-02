Türkiye Gazetesi

27 Haziran Pazartesi günü etkili olan sağanak yağış, Kastamonu’nun İnebolu, Abana, Bozkurt, Küre ve Şenpazar ilçelerinde sele yol açtı. Özellikle İnebolu’da ilçenin merkezinden geçen Söke Çayı’nın taşmasıyla ilçede gerekmedikçe sokağa çıkmama, iş yerlerini açmama uyarısı yapıldı. Selden önce Afet ve Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Kastamonu’da kırmızı kod uyarısı yapmıştı.

MSB, UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere, Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin ilgili kurumlarla paylaşıldığını açıkladı.

Abana'nın uzaydan görüntüsü

Bakanlık resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hâle getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı.” ifadesine yer verildi.

Bu görüntü ise İnebolu'ya ait

Göktürk-1’in uzaydan çektiği görüntülerde İnebolu ve Abana ilçelerinde yaşanan sel felaketinin boyutu gözler önüne seriliyor. İlçelerin ortasından geçen derelerin taştığı, denizin renginin sel suyuyla değiştiği açıkça görülüyor.

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