Türkiye Gazetesi

NASA, görev ekibinin CAPSTONE ile yeniden temas kurduğunu duyurdu. İletişim sorunları nedeniyle uzay ajansı, aracın derin uzay yolculuğunu geliştirmeye çalışan planlı bir manevrayı ertelemek zorunda kaldı.

CAPSTONE, NASA'nın Artemis isimli Ay programının ilk görevi olarak kabul ediliyor. Bu görev sayesinde NASA, Ay'ın yörüngesinde yeni bir uzay istasyonu inşa etmeyi planlıyor. Ancak NASA'nın kullanmak istediği yörünge önceki Ay görevlerinde kullanılan yörüngelerden farklı. Daha önce hiçbir uzay aracının kullanmadığı, daha uzun bir yolu kullanacak.

CAPSTONE, ARTEMİS'İN ÖNCÜSÜ

Yaklaşık bir mikrodalga fırın büyüklüğünde olan CAPSTONE, 28 Haziran'da havacılık şirketi Rocket Lab tarafından işletilen küçük bir Elektron roketiyle Yeni Zelanda'dan fırlatıldı. CAPSTONE nihayet 4 Temmuz'da Photon isimli güçlendiricisinden ayrıldı. Uzay aracını üreten ve işleten Advanced Space'e göre, bu aşamadan sonraki ilk 11 saat içinde iyi çalışıyor gibi görünüyordu. CAPSTONE güneş panellerini yerleştirdi ve yerleşik pillerini şarj etmeye başladı.

Görev ekibi, CAPSTONE'u Dünya'ya doğrulttu ve NASA'nın Derin Uzay Ağı'ndaki çanaklardan biri ile iletişim kurabildi. Bu, ajansın derin uzaya giden uzay aracıyla iletişim kurmak için dünya çapında kullandığı bir dizi yer tabanlı teleskop. CAPSTONE, İspanya'nın Madrid kentindeki teleskoplardan biriyle temas kurmayı başardı. Ekibin uyduyu kontrol etmeye başlamasına ve aracı 5 Temmuz'da planlanan yolunu değiştirmek için yaklaşan manevrası için hazırlamasına imkan tanıdı. Ancak NASA'ya göre, uzay aracı California’daki başka bir teleskopla temas halindeyken iletişim sorunları yaşamaya başladı.

Advanced Space, sorunu iletişim alt sistemindeki bir ‘anomaliye’ bağladı. Sonuç olarak, ekip uzay aracıyla yeniden temas kurmaya çalışırken 5 Temmuz manevrası ertelendi. Manevra, CAPSTONE'ın Ay'a giderken gerçekleştireceği planlı bir dizi benzer ayarlamanın ilki olacak. CAPSTONE temas kurduğunda, görev ekibi uzay aracının uzaydaki konumunu ve hızını belirleyebildi. Şu anda, CAPSTONE Dünya'dan yaklaşık 285 bin kilometre uzaklıkta.

NASA Ay'ı incelemek için göndermişti: Yeni uydudan haber alınamıyor NASA Sözcüsü Sarah Frazier, dün Dünya yörüngesinden başarıyla ayrılan, mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracı CAPSTONE ile iletişim sıkıntısı yaşandığını açıkladı.

Yüzyılda bir gerçekleşiyor... NASA yayınladı: Venüs, Güneş’in önünden geçti ​ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Solar Dynamics Observatory (Güneş Dinamikleri Gözlemevi), yüzyılda bir gerçekleşen kozmik bir fenomeni (olay) görüntüledi. O anların fotoğrafını NASA, Instagram hesabından paylaştı.