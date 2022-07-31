Türkiye Gazetesi

Abusir, Eski Mısır başkenti Memphis'in ana mezarlıklarından biri olarak gösterilen Eski Krallık dönemine ait bir nekropoldür. Bu tarihi bölge, MÖ (milattan önce) 25. yüzyılın başlarından MÖ 24. yüzyılın ortalarına kadar Beşinci Hanedanlıktan kalma 14 kraliyet piramidi, mastaba ve mezardan oluşmaktadır. (Mastaba, Eski Mısır’da mezarların üzerine kurulan odacıktır.)

Polonyalı ve İtalyan arkeologlardan oluşan kazı ekibi, Beşinci Hanedanlığın (M.Ö. 2487-2449) 6. hükümdarı (firavunu) olarak bilinen Pharoah Nyuserre Ini tapınağını karış karış inceledi. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı yetkililerine göre ekip, kayıp dört güneş tapınağından birine ait olabilecek kerpiç bina ve kuvars bloklarından oluşan bir yapı keşfetti. Keşif tam olarak Kahire'nin güneyinde yer alan Ebu Gurab'daki Niuserra Tapınağı'nda gerçekleşti. Araştırmacılar, Niuserra Tapınağı'nın altında kerpiçten yapılmış başka bir yapının kalıntılarına ulaştı. Tapınağın kerpiçin yanı sıra taş kullanılarak inşa edildiği açıklandı.

Kazılarda ayrıca muhtemelen tapınak ritüelleri ve törenlerinde kullanılmış seramik kaplar, içki kapları ve kırmızı ağızlı kaplar da ortaya çıkarıldı. Araştırma ekibi, önceki hükümdarların isimlerinin yer aldığı mühürlere ek olarak, kireçtaşından yapılmış sütunların temellerini ve bir eşiği de keşfetti. Yeni keşfedilen tapınağın büyük olduğunu belirten arkeologlar, taş yerine kerpiçten yapıldığı için üzerine yeni bir tapınak inşa edilince hemen yıkıldığını düşünüyor.

Altı güneş tapınağının inşa edildiği düşünülüyor ancak şimdiye kadar sadece ikisi ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, güneş tapınaklarının amacına dair teoriler üretiyor çünkü tasarımlarına bakıldığında amaçlarının kraliyet cenaze töreninden fazlası olduğu ortada. Bilim insanlarına göre bu tapınaklar, kralların son durakları olarak görülüyordu ve bu nedenle bütün hazineler, altınlar, değerli eşyaları saklamak için de kullanılıyordu.

Arkeolojik alanlarda sevindirici keşifler Yaz döneminde hız kazanan ören yerleri ve antik şehirlerdeki arkeolojik kazılardan müjdeli haberler geliyor...

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif: Benzeri bulunamadı, bin 800 yıllık Eşi ve benzeri bulunmayan bin 800 yıllık antik dövüş alanı Aydın’ın Nazilli ilçesinde Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı. Benzeri Mısır, Anadolu ve Yunanistan’da bile bulunmadığı iddia edilen Roma'da bulunan Kolezyumun en yakın benzerinin keşfi, arkeoloji dünyasını heyecanlandırdı.