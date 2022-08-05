Türkiye Gazetesi

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsünün 'KPLO' olarak da bilinen ilk Ay yörünge aracı Kore Pathfinder Lunar Orbiter'ı (Ay Yörüngesi Keşif Aracı) yörüngeye gönderdi. Keşif aracını taşıyan Falcon 9 roketi yerel saat ile 19.08'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssünden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

678 kilogram ağırlığında olan keşif aracının yörüngeye gönderilmesi ile resmen başlayan Ay görevinin, Güney Kore'nin 2030'ların başlarında Ay'a robotik bir iniş yapma hedefi de dahil olmak üzere uzay araştırmalarında yol gösterici olacağı belirtildi.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsünden proje sorumlusu Eunhyeuk Kim, görevin ana hedefinin teknolojik gelişme sağlamak olduğunun altını çizerek, "Ayrıca gözlem araçlarını kullanarak Ay yüzeyi hakkında bazı yararlı veriler elde etmeyi umuyoruz" dedi.

Kore dilindeki 'dal' ve 'nurida' kelimelerinin birleşiminden oluşan ve 'Ay'ın tadını çıkar' anlamına gelen 'Danuri' olarak da adlandırılan KPLO görevinin yaklaşık 180 milyon dolara mâl olduğu biliniyor.

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