Türkiye Gazetesi

Xiaomi Mix Fold 2 özelliklerine giriş yapalım. İlk olarak, telefonun görünümü önceki nesilden çok farklı. Daha da şaşırtıcı olan, ilk nesil modeli tamamen yeniden tasarlamak bir yıl sürdü. Genellikle, akıllı telefon üreticileri birkaç yılda bir büyük değişiklikler getirir. Xiaomi MIX Fold 2 daha güçlü bir iş anlayışına sahip. Birinci sınıf bir cihaz hissi gösteriyor. Buzlu cam arka panel, önceki neslin parlak etkisinden çok daha gelişmiş. Üstelik parmak izi toplamadığı ileri sürüldü.

Bununla birlikte, Xiaomi'nin yeni Mix Fold 2 modelinin dış ekranı 6.56 inç boyutunda ve Samsung E5 mikro kavisli ekranı kullanıyor. Ekranın eğriliği çok küçük. Ayrıca çözünürlüğü 2520×1080 pikseldir. Böylece Xiaomi, bir önceki olağandışı en boy oranına veda etti ve geleneksel 21:9 oranına geri döndü. Bunun dışında ekran Dolby Vision, HDR10+ destekliyor ve 8 milyon:1 kontrast oranına sahip. Çizilmeleri önlemek için Corning Gorilla Glass Victus ile kaplanmıştır. İç ekran ise 8.02 inç boyutunda. Ancak 2160×1914 pikselden daha düşük bir çözünürlüğe sahip olduğu açıklandı. Bunun dışında süper geniş ekran 8 milyon:1 kontrast oranına sahip ve Dolby Vision ve HDR10+ destekliyor. En önemli şey, her iki ekranın da 120Hz yüksek hızlı yenileme hızına sahip olması. Böylece ekranlar arasında geçiş yaparken sorun yaşanmaz.

XIAOMI MIX FOLD 2 MENTEŞEDE BÜYÜK GÜNCELLEME

Şimdi bu telefonun en önemli iyileştirmesinden bahsedelim; menteşe. Xiaomi kendi geliştirdiği teknolojiyi kullanıyor. Üçüncü nesil 'damlacık şekilli menteşe' gereksiz karmaşık yapıları azaltıyor. Sonuç olarak, katlandığında menteşe kalınlığı 8.8 mm'dir, bu da endüstride yaygın olarak kullanılan 11 ve 12 mm kalınlıktan yüzde 30 daha ince ve yüzde 35 daha hafiflik sağlıyor. Bu menteşe sayesinde Xiaomi MIX Fold 2 açıldıktan sonra sadece 5,4 mm. Aynı zamanda, ağırlık 262g.

Xiaomi Mix Fold 2, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciyle geliyor. Pil gücü 4500mAh iken, 67W hızlı şarjı destekler. Böylece telefon 40 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Ayrıca arkada üçlü bir kamera kurulumu mevcut. Ana kamerası 50 megapiksel IMX766 lenstir. Bunun dışında 13 megapiksel ultra geniş açılı lensimizin yanı sıra 8 megapiksel 2x portre telefoto lens de var.

Bununla birlikte, Xiaomi Mix Fold 2 hiç de uygun fiyatlı değil. Mix Fold 2'nin 12+256GB modeli 1335 dolar (TL karşılığı 23 bin 970 TL) 12+512GB modeli 1484 dolar ve 12+1TB modeli ise 1781 dolardan satışa çıkacak. Bu arada, bu 1 TB depolama alanına sahip ilk Xiaomi akıllı telefon.

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