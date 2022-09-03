Türkiye Gazetesi

Samsung, siber saldırıda kullanıcıların Sosyal Güvenlik numaralarının yanı sıra kredi ve banka kartı numaralarına da erişilmediğini belirtiyor. Ancak kullanıcıların ad – soyadı, iletişim numarası, demografik bilgileri, doğum tarihi ve ürün kayıt bilgilerinin çalınmış olabileceği aktarıldı. Bununla birlikte, bilgisayar korsanlarının kaç kişinin bilgilerini elde ettiği ise bilinmiyor. Şirket, bazı müşterileri doğrudan e-posta yoluyla bilgilendiriyor.

Samsung, saldırının Temmuz ayı sonlarında sistemlere yetkisiz erişim sağlanarak yapıldığını açıkladı. Ağustos ayının başlarında, saldırganın müşteri verilerini elde ettiğini ancak tüketici cihazlarının etkilenmediği tespit edildi.

E-POSTALARA DİKKAT! SAMSUNG UYARIYOR

Şirket, sistemlerini güvence altına almak için adımlar attığını ve üçüncü taraf bir siber güvenlik firması getirdiğini açıklıyor. Aynı zamanda kolluk kuvvetleriyle de iletişim halindeler.

Kullanıcıların spam e-postalar aldıklarında dikkatli olmaları ve hesaplarında şüpheli etkinlik belirtileri olup olmadığını incelemeleri önerildi. Samsung, "Müşterilerimizin güvenliğini ve gizliliğini korumaya kararlıyız. Sistemlerimiz genelinde güvenliği daha da artırmak için acil ve uzun vadeli sonraki adımları geliştirmek ve uygulamak için özenle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Samsung Galaxy Z Flip 4 tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri Samsung, bugün düzenlediği Unpacked etkinliğinde iki yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 isimli iki katlanabilir telefon modelinin özellikleri ve fiyatı da resmiyet kazandı.

Samsung, Galaxy Z Fold 4 katlanabilir telefonunu tanıttı: Fiyatı en az 32 bin TL Samsung yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Katlanabilir telefon modelleriyle bu alanda ön plana çıkan Güney Kore merkezli şirket, Z Fold 4 ve Z Flip 4 modellerini düzenlediği Unpacked etkinliğiyle duyurdu. İşte Z Fold 4’ün özellikleri ve fiyatı.