ABD, Samsung'a ülkesinde çip fabrikası kurması için 6,4 milyar dolar hibe verecek!

ABD, Pazartesi günü Güney Koreli teknoloji devi Samsung'a Teksas'ta son teknoloji çipler üretmesi için 6,4 milyar dolara kadar hibe vereceğini açıkladı.

ABD hükumeti, ülkedeki çip üretim endüstrisinin gelişmesi için yatırımlar yapmaya devam ediyor. Özellikle de üst düzey çip işlemlerini canlandırmaya çalışan ABD hükumetinin verdiği en son hibe Samsung'a oldu.

Başkan Joe Biden'ın yönetimi, modern küresel ekonominin can damarı olan çip krizi ihtimalini önlemeye çalışırken daha önce teknoloji devi Intel ve çip üreticisi TSMC'ye milyarlarca dolarlık hibeyi onaylamıştı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "ABD Ticaret Bakanlığı ve Samsung Electronics, CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında 6,4 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlamak üzere bağlayıcı olmayan bir ön mutabakat zaptı imzaladı" denildi.

Samsung'un önümüzdeki yıllarda bölgeye 40 milyar dolardan fazla yatırı yapmasını beklendiği ve önerilen yatırımın 20.000'den fazla kişiye istihdam oluşturmasını destekleyeceği belirtildi. Şu anda ABD'de çip satın almak istediğinde büyük ölçüde Asya ve Tayvan gibi yerlerden satın alıyor. Bir çip krizi yaşandığında ABD bu konuda savunmasız.

TEKSAS EN BÜYÜK ÇİP ÜRETİM YERİ OLACAK

Biden yaptığı açıklamada Samsung anlaşmasının "Teksas'ın merkezinin son teknoloji ürünü bir yarı iletken ekosistemi olarak rolünü pekiştireceğini" söyledi.

"Bu tesisler, yapay zeka gibi ileri seviye teknolojik gelişmeler için gerekli olan ve ABD'nin ulusal güvenliğini destekleyecek olan dünyanın en güçlü çiplerinden bazılarının üretimini destekleyecektir"

2022'de kabul edilen Çipler ve Bilim Yasasına göre, ABD yarı iletken endüstrisinin elden geçirilmesi için on milyarlarca dolarlık finansman çağrısında bulunuyor ve bu amaçla kamu parasının kullanılmasının özel yatırımı cezbedeceği düşünülüyor. Ticaret Bakanlığı'na göre, son anlaşma kapsamında Samsung sadece gelişmiş çipler üretmek için yeni bir tesis inşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda Teksas'taki mevcut tesisini de genişletecek.

SAMSUNG TEKSAS EKOSİSTEMİNİ GENİŞLETECEK

Samsung'dan Kye Hyun Kyung Ticaret Bakanlığı açıklamasında:

"Sadece üretim tesislerini genişletmekle kalmayıp yerel yarı iletken ekosistemini güçlendiriyor ve ABD'yi küresel bir yarı iletken üretim merkezi olarak konumlandırıyoruz" açıklamasını yaptı.