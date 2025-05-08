AKINCI TİHA yine göğsümüzü kabarttı! TEBER-83 Güdüm Kiti'nin ilk atış testi başarılı

Bayraktar AKINCI TİHA, TEBER-83 Güdüm Kiti'nin ilk atış testini başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir testi daha başarıyla tamamladı.

ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-83 Güdüm Kiti, Bayraktar AKINCI ile yapılan ilk atış testinde başarı sağladı.

Sosyal medya hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kiti ile ilk atış testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TEBER-83’ten tam isabet. Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kitimiz ile yapılan ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.