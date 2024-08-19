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ANKA III önemli eşiği aştı! İniş takımlarını havada kapattı

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Teknoloji Haberleri

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen savunma sanayi ürünleri başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı ANKA III iniş takımlarını havada kapattı.

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen ANKA III, iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha tamamladı.

Açıklama, TUSAŞ tarafından yapıldı.

28 Aralık 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA III, havada iniş takımlarını kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

İnsansız savaş uçağı ANKA-3 ilk kez piste çıktı, uçuşa hazırlanıyor

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDE FARK!"

Bu gurur verici adımın, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladığının vurgulandığı açıkalamada, şu ifadelere yer verildi:

ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

"Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın! Ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı. ANKA III, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla gökyüzünde yükselmeye hazırlanırken, Türkiye'nin savunma sanayisinde fark oluşturacak. Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor."

Düzenleyen:  - Teknoloji
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