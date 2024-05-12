Artık Google'dan gönderdiğiniz mesajlar düzenlenebilecek! Kullanıcılar denemeye başladı!

Eğer bir Android telefonu kullanıyorsanız, telefonunuzda varsayılan olarak Google Mesajlar uygulamasını kullanıyorsunuzdur. Google Mesajlar uygulamasında RCS özelliği sayesinde okundu bilgisi, kaliteli fotoğraf paylaşımı gibi özelliklerden Android kullanıcıları yararlanabiliyor.

Google Mesajlar beta kullanıcıları artık gönderilen mesajları 15 dakika süre içerisinde düzenleyebileceği bir güncellemeyi telefonlarına indirdiler. Bu özelliği şu anda kullanmak için karşı tarafın da Google Mesajlar uygulamasını kullanıyor olması ve uygulamanın beta sürümünü indirmiş olması gerekmekte.

Bu gereklilik özelliğin herkese açık bir şekilde yayınlandıktan sonra gerekli olacak bir durum değil. Beta sürümü kullansa da kullanmasa da 15 dakika içerisinde gönderilen mesajları düzenleme özelliği artık herkesin kullanabileceği bir özellik olacak.

BETA ÜYESİ NASIL OLUNUR?

Google Mesajlar beta üyesi olup olmadığınızı kontrol etmek için Ayarlar > Uygulamalar > Mesajlar'ı açın ve uygulamanın hangi sürümünü çalıştırdığınızı görmek için aşağıya kaydırın.

Pixel 6 Pro cihazım beta sürümünü çalıştırıyor, dolayısıyla siz de bir beta üyesiyseniz Mesajlar Uygulaması bilgi sayfasının altında şöyle bir şey göreceksiniz: messages.android_20240506_04-RC00.phone.openbeta_dynamiccom.google.android.apps.messaging.

Diyelim ki gönderdiğiniz bir mesajı düzenlemeniz gerekiyor. Bu özelliğe sahipseniz ve alıcı da uygulamanın beta sürümünü kullanıyorsa, düzenlemek istediğiniz mesaja uzun basarak mesajın üzerinde bir araç çubuğu açılacak.

YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIR?

Kalem simgesine dokunduğunuzda "Mesajı düzenleme" yazan bir kutu göreceksiniz. Mesajı düzenledikten sonra gönder/gir düğmesine bastıktan sonra mesajınız düzenlediğiniz şekilde görünecek. Düzenlediğiniz yazının bir sekmede geçmişini görebildiğiniz için bir mesajın, birden çok kez düzenlenebileceği anlamına geliyor.

PhoneArena'nın haberine göre bu özellik ilk test edildiğinde kullanıcıların orijinal mesajı aldıktan sonra 30 dakikaya kadar mesajları düzenlemelerine izin verilecekti. Fakat bu süre şimdi 15 dakika olarak değiştirildi.

Google'ın bu özelliği yakın zamanda tüm kullanıcılara açacağı düşünülürken net bir tarih verilmedi.