Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Bennu asteroidinden alınan örnekleri inceleyen bilim insanları sonuca ulaştı: Eski bir okyanus dünyasından geldi

    Düzenleyen: / Kaynak: TRT
    - Güncelleme:
    Bennu asteroidinden alınan örnekleri inceleyen bilim insanları sonuca ulaştı: Eski bir okyanus dünyasından geldi
    NASA, SATÜRN, Haber

    Teknoloji Haberleri  / TRT

    NASA'nın 6 ay önce uzay aracı Osiris-Rex aracılığıyla moloz örneklerini getirdiği Bennu isimli asteroit, bilim insanları tarafından incelendi. Yapılan inceleme sonucunda asteroidin içerdiği malzemenin eski bir okyanus dünyasından geldiği tespit edildi.

    NASA'nın Osiris-Rex aracıyla uzaydan getirdiği ilk asteroit örnekleri, 7 yıl önce çıkılan yolculuğun tamamlanmasıyla 6 ay önce Dünya’ya ulaşmıştı.

    ESKİ BİR OKYANUS DÜNYA'SINDAN GELİYOR

    NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde incelemeye alınan asteroitle ilgili bilim insanlarından açıklama geldi. NASA bilim insanları, asteroidin içerdiği malzemenin eski bir okyanus dünyasından geldiğini gösterdiğini duyurdu.

    DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ

    Bu varsayım asteroitte tespit edilen fosfat kabuğuna dayanıyor. Kalsiyum ve magnezyum açısından zengin fosfat minerali, atmosferimizden Dünya'ya inen küçük uzay kayaları olan meteorlarda daha önce hiç görülmemişti.

    YAŞAM İÇİN ÖNEMLİ BİLEŞEN

    Mineralin kimyası, Satürn'ün uydusu Enceladus'un buzlu kabuğunun altından çıkan taşlarla benzerlik taşıyor. Fosfat aynı zamanda yaşam için çok önemli bir yapı taşı. Bilim adamları, Bennu'nun bir zamanlar parçası olduğu dünyanın muhtemelen Enceladus'la benzerlikler taşıdığını ancak yaklaşık yarısı büyüklüğünde olduğunu söylüyor.

    ENCELADUS UYDUSU

    Enceladus; Satürn'ün en büyük altıncı uydusudur. Yaklaşık 500 kilometre çapında olan Enceladus Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ın onda biri büyüklüğündedir. Yüzeyinin büyük oranda temiz buzla kaplı olması sonucunda Enceladus güneş sisteminde ışığı en fazla yansıtan gök cisimlerinden biri konumundadır

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: TRT
    NASASATÜRN
    Haberler > Teknoloji > Bennu asteroidinden alınan örnekleri inceleyen bilim insanları sonuca ulaştı: Eski bir okyanus dünyasından geldi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Oyunun kurallarını değiştiriyor! Yerli uydular sayesinde İHA'lar güvende - TeknolojiOyunun kurallarını değiştiriyor! Yerli uydular sayesinde İHA'lar güvendeBir ilk! Fransa'nın bu kasabasında akıllı telefon yasaklandı - TeknolojiBu kasabada akıllı telefon artık yasak! Nedeni düşündürücüBu da oldu! Üç milyon akıllı diş fırçasını hack’lediler - TeknolojiBu da oldu! Üç milyon akıllı diş fırçasını hack’ledilerYerli firmalar tarafından üretilen robot eller depremzede ve felçli insanlara umut oldu - TeknolojiYerli firmalar tarafından üretilen robot eller depremzede ve felçli insanlara umut olduSahte evliliklerin önüne geçilecek! Parmak iziyle doğrulama yöntemi başlıyor - TeknolojiSahte evliliklerin önüne geçilecek! Parmak iziyle doğrulama yöntemi başlıyorTürk Savunma Sanayi Şirketleri durdurulamıyor! Sıralama belli oldu, dünya devleri geride kaldı - TeknolojiTürk Savunma Sanayi Şirketleri durdurulamıyor! Sıralama belli oldu, dünya devleri geride kaldıYapay zeka ile bunları yapma!10 maddede medyada yapay zeka kullanma rehberi - Teknoloji10 maddede medyada yapay zeka kullanma rehberiLinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs - TeknolojiLinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online kursTogg T10X’te test günleri - TeknolojiTogg T10X’te test günleriİkinci Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? - Teknolojiİkinci Türk astronot ne zaman uzaya gidecek?
    Sonraki Haber Yükleniyor...