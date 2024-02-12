Bennu asteroidinden alınan örnekleri inceleyen bilim insanları sonuca ulaştı: Eski bir okyanus dünyasından geldi

NASA'nın 6 ay önce uzay aracı Osiris-Rex aracılığıyla moloz örneklerini getirdiği Bennu isimli asteroit, bilim insanları tarafından incelendi. Yapılan inceleme sonucunda asteroidin içerdiği malzemenin eski bir okyanus dünyasından geldiği tespit edildi.

NASA'nın Osiris-Rex aracıyla uzaydan getirdiği ilk asteroit örnekleri, 7 yıl önce çıkılan yolculuğun tamamlanmasıyla 6 ay önce Dünya’ya ulaşmıştı.

ESKİ BİR OKYANUS DÜNYA'SINDAN GELİYOR

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde incelemeye alınan asteroitle ilgili bilim insanlarından açıklama geldi. NASA bilim insanları, asteroidin içerdiği malzemenin eski bir okyanus dünyasından geldiğini gösterdiğini duyurdu.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ

Bu varsayım asteroitte tespit edilen fosfat kabuğuna dayanıyor. Kalsiyum ve magnezyum açısından zengin fosfat minerali, atmosferimizden Dünya'ya inen küçük uzay kayaları olan meteorlarda daha önce hiç görülmemişti.

YAŞAM İÇİN ÖNEMLİ BİLEŞEN

Mineralin kimyası, Satürn'ün uydusu Enceladus'un buzlu kabuğunun altından çıkan taşlarla benzerlik taşıyor. Fosfat aynı zamanda yaşam için çok önemli bir yapı taşı. Bilim adamları, Bennu'nun bir zamanlar parçası olduğu dünyanın muhtemelen Enceladus'la benzerlikler taşıdığını ancak yaklaşık yarısı büyüklüğünde olduğunu söylüyor.

ENCELADUS UYDUSU

Enceladus; Satürn'ün en büyük altıncı uydusudur. Yaklaşık 500 kilometre çapında olan Enceladus Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ın onda biri büyüklüğündedir. Yüzeyinin büyük oranda temiz buzla kaplı olması sonucunda Enceladus güneş sisteminde ışığı en fazla yansıtan gök cisimlerinden biri konumundadır