ChatGPT sahibine milyonlar kazandırdı, yıllık geliri 5 bin kat arttı

2 Ocak 2024 17:22 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 17:23

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, yaklaşık 1.6 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin geliri Ekim ayının ortalarında 1.3 milyar dolarken, iki ayda yüzde 20’lik artış dikkat çekti. Her ne kadar kurumsal müşterilerini tutmayı başarsa da gelirin asıl kaynağının ise bireysel müşteriler olduğu belirtiliyor. ChatGPT, Kasım 2022'de piyasaya sürülmüş ve birkaç aylık süreçte 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştı.

The Information ile gelir istatistikleri paylaşan OpenAI'in, ChatGPT’yi piyasaya sürmesinin ardından kullanıcı aboneliklerinin sürekli arttığı görüldü. Bu son veriler ışığında, yapay zeka devinin aylık 130 milyon dolar gelir elde edebileği tahmin ediliyor.

2022'DEN SONRA GELİRİNİ KATBEKAT ARTIRDI

OpenAI'in gelirine ilişkin veriler arasında en dikkat çekeni ise ChatGPT'yi piyasaya sürmesinden sonraki fark oldu. Teknoloji devinin 2022 yılındaki 12 aylık geliri 28 milyon dolarken, firmanın bir yılda yüzde 5 bin 700 oranında gelirini artırdığı anlaşılıyor.

Bloomberg News, OpenAI'in hedeflenen 100 milyar dolar veya daha fazla değerleme ile yeni bir yatırım turuna başlayabileceğini aktardı. Ancak şirketin iş birliği yapması muhtemel olan firmalar ise henüz bilinmiyor. Pazar araştırmacısı CB Insights'a göre, 100 milyar dolarlık değerleme turu planlandığı gibi tamamlanırsa, OpenAI, Elon Musk’ın SpaceX adlı uzay firmasından sonra ABD'nin en değerli ikinci girişimi olacak.

Öte yandan, Amerikan yapay zeka devinin Abu Dabi merkezli G42 firmasına 8 ila 10 milyar dolar arasında yatırım yaparak çip piyasasına adım atacağı iddiaları gündemde.