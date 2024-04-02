Discord, 'Ganimet Kutuları'nı duyurdu! Discord Loot Boxes etkinliği nedir?

Özellikle oyun severlerin sesli iletişim için kullandığı Discord uygulaması yeni özelliği 'Ganimet Kutuları'nı bugün duyurdu. 'Loot Boxes' ismiyle açıklanan bu yeni etkinlik, kullanıcılar tarafından da merak konusu oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı Discord Loot Boxes'ı yani 'Ganimet Kutuları'nı araştırmaya başladı. Sınırlı bir süre için getirilen bu özellikle kullanıcılar açtıkları kutulardan ücretsiz hareketli avatarların sahibi olabiliyor.

Dünyanın en çok kullanılan iletişim platformlarından Discord yeni etkinliğini dün akşam saatlerinde duyurdu. Türkçe'ye 'Ganimet Kutuları' olarak çevrilen Discord Loot Boxes, bugün kullanıcılara sunuldu.

X hesabından, 'Ganimet kutuları geldi. Discord ganimetinizi alın' mesajıyla duyurulan yeni özellik, kullanıcılar tarafından da merak konusu oldu.

Çok sayıda kullanıcı ganimet kutularının ne anlama geldiğini ve ganimet kutularının özellikleri hakkında araştırma yapmaya başladı.

DISCORD GANİMET KUTULARI (LOOT BOXES) NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

Discord'un sınırlı bir süre için getirdiği öğrenilen Ganimet Kutuları özelliği, tüm dünyadaki kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Kısa sürede on milyonlarca kutu açılırken, bu kutuların ne işe yaradığı da merak konusu oldu.

9 adet kutuyu açmaya çalışan ve kullanıcılar, açtıkları kutuların sonunda çeşitli hediyeler kazanıyor.

Ganimet Kutuları özelliğini kullananlar, profil fotoğrafı üzerine eklenen hareketli tasarımları elde ediyor.

Bugün duyurulan Loot Boxes ile ilgili YouTube hesabından da bir video yayınlayan Discord, "Ganimet Kutularını neden bir sohbet uygulamasına getirelim ki?" açıklamasını yaptı.

Discord, 'Loot Boxes' özelliğini duyurduğu YouTube videosu 4 saatte 1.7 milyondan fazla izlenme alırken, X hesabından yapılan paylaşım ise aynı süre zarfında 600 binden fazla görüntülenme aldı.

GANİMET KUTULARI BAĞIMLILIK YAPTI!

Çok sayıda Discord kullanıcısı, Ganimet Kutuları özelliğini açmayı denedi. Tüm dünyada 4 saatte 33 milyondan fazla kutu açılırken, sosyal medya platformu X'te de kullanıcılar düşüncelerini dile getirdi ve 'Loot boxes'ın bağımlılık yaptığını söyledi.

Kullanıcıların mesajlarından bazıları şöyle:

Discord Ganimet Kutularını açmayın, tekrar ediyorum, kahrolası ganimet kutularını açmayın!

Discord'daki Loot Box özelliği gelmiş! Nasıl bir seviyeye ulaştık?

Ücretsiz bir palyaço avatarı almak için 5 dakika zaman harcıyorsunuz. Ve bu şimdiye kadarki en komik şey!

Neden 31 milyon Discord ganimet kutusu açıldı ki?

Discord'da, sınırlı bir süre için palyaço avatar çerçevesi için insanların ganimet kasaları açması sağlanıyor. Eğlenceli ve zararsız!

Bu ücretsiz avatar tasarımını almak için toplam 22 ganimet kutusu açtım!