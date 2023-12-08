Epic Games ücretsiz yılbaşı oyunları hangileri? Ücretsiz olacak 17 oyun listesi!
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Epic Games ücretsiz yılbaşı oyunları belli oldu mu, hangileri? | Epic Games’in 13 Aralık 2023’ten yılbaşına kadar 17 oyunu ücretsiz olarak vereceği duyuruldu. Oyuncuların merakla beklediği Epic Games yılbaşı oyunları merak ediliyor. Epic Games Aralık ücretsiz oyunlar belli oldu mu? İşte Epic Games ücretsiz yılbaşı oyunları hakkında bilinenler…
Epic Games yılbaşı oyunları 2023! Epic Games yılbaşına kadar 17 ücretsiz oyun vereceğini duyurdu. Peki ücretsiz Epic Games yılbaşı oyunları hangileri? İşte ücretsiz yılbaşı Epic Games Aralık ayı oyunları…
EPİC GAMES ÜCRETSİZ YILBAŞI OYUNLARI 2023
Epic Games 13 Aralık 2023’ten 28 Aralık veya 31 Aralık tarihine kadar (henüz net değil) 17 oyunu ücretsiz olarak verecek. Epic Games’in hangi oyunları ücretsiz olarak vereceği henüz açıklanmadı. Geçen yıl yapılan etkinlikte oyunların listesi etkinlik başlamadan önce sızdırılmıştı. Bu kez de önümüzdeki günlerde ücretsiz olarak verilecek oyunların sızdırılacağı tahmin ediliyor. Oyun listesi belli olduğunda haberimizde ücretsiz oyunlar listesi yer alacaktır.
EPİC GAMES ARALIK AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI
Epic Games'te şu anda GigaBash ve Predecessor oyunları ücretsiz olarak verilmektedir. Oyunlar 13 Aralık 2023 saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak alınabilir.
EPIC GAMES ARALIK 2022 ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ
Epic Games geçen sene Aralık ayında şu oyunlar ücretsiz olarak vermişti:
- 28 Aralık - 29 Aralık 2022: Mortal Shell
- 27 Aralık - 28 Aralık 2022: Severed Steel
- 26 Aralık - 27 Aralık 2022: F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch
- 25 Aralık - 26 Aralık 2022: Death Stranding
- 24 Aralık - 25 Aralık 2022: Metro Last Night Redux
- 23 Aralık - 24 Aralık 2022: Encased
- 22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout Tactics: Brotherhood of Steel
- 22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game
- 22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game
- 21 Aralık - 22 Aralık 2022: LEGO Builder's Journey
- 20 Aralık - 21 Aralık 2022: Wolfenstein: The New Order
- 19 Aralık - 20 Aralık 2022: Them's Fightin' Herds
- 18 Aralık - 19 Aralık 2022: Sable
- 17 Aralık - 18 Aralık 2022:Costume Quest 2
- 16 Aralık - 17 Aralık 2022: Horizon Chase Turbo
- 15 - Aralık - 16 Aralık 2022: Bloons TD 6
- 8 Aralık - 15 Aralık 2022: Saints Row IV Re-Elected
- 8 Aralık - 15 Aralık 2022: Wildcat Gun Machine