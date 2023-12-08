Epic Games ücretsiz yılbaşı oyunları hangileri? Ücretsiz olacak 17 oyun listesi!

8 Aralık 2023 15:46 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 15:52

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Epic Games yılbaşı oyunları 2023! Epic Games yılbaşına kadar 17 ücretsiz oyun vereceğini duyurdu. Peki ücretsiz Epic Games yılbaşı oyunları hangileri? İşte ücretsiz yılbaşı Epic Games Aralık ayı oyunları…

EPİC GAMES ÜCRETSİZ YILBAŞI OYUNLARI 2023

Epic Games 13 Aralık 2023’ten 28 Aralık veya 31 Aralık tarihine kadar (henüz net değil) 17 oyunu ücretsiz olarak verecek. Epic Games’in hangi oyunları ücretsiz olarak vereceği henüz açıklanmadı. Geçen yıl yapılan etkinlikte oyunların listesi etkinlik başlamadan önce sızdırılmıştı. Bu kez de önümüzdeki günlerde ücretsiz olarak verilecek oyunların sızdırılacağı tahmin ediliyor. Oyun listesi belli olduğunda haberimizde ücretsiz oyunlar listesi yer alacaktır.

EPİC GAMES ARALIK AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

Epic Games'te şu anda GigaBash ve Predecessor oyunları ücretsiz olarak verilmektedir. Oyunlar 13 Aralık 2023 saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak alınabilir.

EPIC GAMES ARALIK 2022 ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

Epic Games geçen sene Aralık ayında şu oyunlar ücretsiz olarak vermişti: