GTA 6 ön sipariş ne zaman? FİYATI! GTA 6 ön sipariş var mı, ön satış ne zaman başlayacak?

5 Aralık 2023 21:59 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 21:59

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

GTA 6 ön sipariş ne zaman, fiyatı ne kadar? GTA 6 ön sipariş, ilk fragman videosunun ardından merak edilmeye başlandı. Oyunun 2025 yılında çıkacağı duyuruldu. Peki, GTA 6 ön sipariş ne zaman, fiyatı ne kadar, kaç dolar olacak? İşte GTA 6 hakkında bilinenler…

GTA 6 ÖN SİPARİŞ VAR MI, NE ZAMAN?

GTA 6 ön sipariş henüz başlamadı. Rockstar Games yayınladığı fragmanda GTA 6'nın 2025 yılında piyasaya çıkacağını açıkladı. Ancak tam bir tarih paylaşılmadı.

Rockstar basın açıklamasında ise, GTA 6'nın 2025'te Playstation 5'e ve Xbox Series X/S'ye geleceğini belirtti. Take-Two'dan yapılan açıklamada oyunun PC'ye ne zaman geleceğine ilişkin bilgi ise yok.

GTA VI, Microsoft'un Minecraft'ından sonra tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu olan selefinden 12 yıl sonra, 2025'te piyasaya sürülecek.

GTA 6’nın ön sipariş fiyatı ve ön siparişin ne zaman başlayacağı da henüz açıklanmadı.

GTA 6 FRAGMANI YAYINLANDI

Oyun yayıncısı Rockstar Games, GTA 6'nın fragmanının 5 Aralık Salı günü TSİ 17.00'de yayınlanacağını duyurmuştu. Ancak gece saatlerinde sosyal medya ağı X’te (Twitter) bir kullanıcı, fragmanın videosunu yayınladı. Bu sızıntının ardından Rockstar hızla harekete geçerek fragmanı resmi kanallarında yayınladı.

GTA 6’nın fragmanı YouTube’da kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve beğeni sayısı hızla yükseldi. 22.00 itibarıyla fragman videosu YouTube’da 79 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Ayrıca YouTube’daki beğeni sayısı ise 8,2 milyona kadar yükseldi.

Öte yandan, asıl rekor X’te kırıldı. Rockstar Games’in 1 Aralık 2023 günü fragman tarihini gösteren afiş paylaşımı beğeni ve görüntülenme rekoru kırdı. Oyunun fragmanının 5 Aralık günü yayınlanacağını gösteren görsel şeklindeki paylaşım, 5 Aralık Salı 12.00 itibarıyla 2 milyondan fazla kişi tarafından beğenilirken, etkileşim yani görüntülenme sayısı ise 182 milyonun üzerinde.

Peki, GTA 6 fragmanında neler var? Fragmanda ilk dikkat çeken grafikler oluyor. GTA VI, Rockstar'ın Florida'yı temsil ettiği Leonida evreninde geçecek ve büyük ölçüde Miami'yi temsil eden Vice City'ye odaklanacak. Miami'nin kurgu versiyonu olan Vice City'de geçen oyun, GTA standartlarını içeriyor. Yani yarış arabaları, silah sesleri, Amerikan sokak kültürü ve gece hayatı gibi...

Fragman tek bir kahramana, Lucia adında bir kadına odaklanıyor. Fragmanın başında hapishane tulumuyla gösterilen Lucia, görünüşte hapisten çıktıktan sonra erkek arkadaşıyla birlikte bazı suçlar işleyecek gibi görünüyor.

GTA 6 KAÇ GB OLACAK?

GTA 6’nın devasa bir harita ve oyun içi detayları ile 200 GB’lık bir alan kaplayacağı ileri sürülüyor.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

GTA 6 sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Ancak tahmini GTA 6 sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim sistemi : Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i7-8700K 3,7 GHz veya AMD Ryzen R7 1700X

Intel Core i7-8700K 3,7 GHz veya AMD Ryzen R7 1700X Ekran Kartı : AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti

AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti Bellek : 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama : 100 GB'lık depolama alanı

100 GB'lık depolama alanı DirectX 12 uyumlu grafik kartı

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA OLACAK?

Rockstar Games, oyunlarını ilk olarak sadece konsollar için piyasaya sürmeyi tercih ediyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi oyunların, PC’ye göre konsollara çok daha kolay bir şekilde optimize edilebiliyor olması. GTA 6’nın da ilk etap için sadece Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için piyasaya sürüleceğini ve daha sonrasındaysa PC tarafına da ekleneceği tahmin ediliyor.

GTA 6 ONLINE OLACAK MI?

GTA 6’nın da ilk olarak sadece hikayesiyle birlikte piyasaya sürüleceği ve daha sonrasında bir online seçeneğine kavuşacağı belirtiliyor. Mevcut GTA Online’a nazaran, çok daha fazla oyuncu kapasiteli sunucuların olacağı ve karakterinizin ilerlemesini de aktarabilme seçeneğine sahip olunması da söylentiler arasında yer alıyor.

GTA 6 ONLİNE MODU NASIL OLACAK?

Rockstar, GTA 6'nın çevrimiçi modunun neye benzeyeceğini açıklamamış olsa da, GTA Online'ın izinden gitme ihtimali oldukça yüksek.