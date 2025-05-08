12 yıl sonra bir ilk! Netflix köklü değişime gidiyor

Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, 12 yıl sonra ana sayfa tasarımında köklü bir değişikliğe gidiyor. Şirket, ayrıca üyeleri için yapay zekayı kullanarak arama yapma ve dikey video özelliğini siteye entegre etmeye hazırlanıyor.

Netflix, 2013 yılından bu yana ana sayfa tasarımında ilk kez değişiklik yapmak için hazırlanıyor. Netflix Ürün Sorumlusu Eunice Kim ve Teknoloji Sorumlusu Elizabeth Stone, yenilikleri şirketin ilk sanal ''Ürün ve Teknoloji'' tanıtım etkinliğinde duyurdu.

Yapılan açıklamada, güncellemelerin kademeli olarak hayata geçirileceği bildirildi.

ÖNERİLER DAVRANIŞLARA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Sitenin yeni tasarımıyla birlikte içerik açıklamaları sadeleşirken, sitenin önerileri kullanıcıların sitedeki davranışlarına göre kişiselleştirilecek. Ünlü şirket, mobil kullanıcılar için geliştirilen yapay zeka destekli arama sistemi ve dikey video akışı için de çalıştıklarını belirtti.

Yeni gelen yapay zeka özelliği ile kullanıcılar, ''Eğlenceli bir şeyler izlemek istiyorum'' gibi basit cümlelerle içeriklere ulaşabilecek. Yeni tasarımla birlikte, Netflix’in son dönemde ağırlık verdiği canlı etkinlikler ve oyunlar da ana sayfada görülebilecek.