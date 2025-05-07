"Starwars" filminden çıkmış gibi! 200 km hız yapan uçan motosiklet görenleri hayrete düşürdü

Bir teknoloji şirketi tarafından paylaşılan uçan motosiklet görenleri hayrete düşürdü. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen uçan motosikletin tanıtımı da "Starwars" temalı yapıldı. "Volonaut Airbike" markasıyla tanıtılan uçan motosikletin 200 km hız yaptığı ifade ediliyor. Öte yandan uçan motosiklet videosuna itirazlar da geldi. Sosyal medya ikiye bölündü. İşte detaylar...

Volonaut adlı bir teknoloji şirketi tarafından tasarlanan uçan motosiklet sosyal medyada gündem oldu.

Teknoloji meraklılarını hayrete düşüren motosiklet, benzer modellerinden farklı özellikler taşıyor.

Dron şeklinde tasarlanan benzer uçan motosiklet denemelerinden farklı olarak jet motoru ile uçtuğu ifade ediliyor.

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200 KM HIZA ULAŞIYOR

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 200 km/s hıza çıkabilen uçan motosiklet bir jet motoru ile çalışıyor. Uçan motosikletin özellikleri şöyle:

Tek kişilik, tekerlekleri olmayan bir uçan motosiklet modeli.

200 km/s hıza çıkabiliyor.

Ufak bir jet motoru üzerine kurulmuş ve karbon fiber gövdeye sahip.

Özel denge kontrol sistemi sayesinde oldukça stabil uçuş sağlıyor.

3D yazıcıdan çıkarılan parçalarla üretildi.

Tomasz Patan tarafından geliştirilen Volonaut Airbike için henüz satış tarihi ve fiyatı açıklanmazken uçan motosikletin videoları sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

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Şirket sosyal medya hesabından uçan motosiklet Airbike'ı Starwars konseptiyle tanıttı.

Uçan motosikleti görenler "Filmler gerçek oluyor", "Hayal edilen hiçbir şey imkansız değil" yorumları yaparak şaşkınlığını ifade etti.

VOLONAUT AİRBİKE UÇAN MOTOSİKLET GERÇEK Mİ YOKSA SAHTE Mİ?

Tanıtım videolarının sosyal medyada ilgi çekmesi üzerine Youtube yayınları yapan bir mühendis videoların sahte olabileceğini iddia etti.

Yapılan yorumlarda Volonaut Airbike uçan motosiklet videolarındaki çelişkili detaylara dikkat çekildi.

Videoların kurgu olduğuyla alakalı şu yorumlar yapıldı:

1 - Tek elle kullanım, bu kadar küçük bir paket için CG'yi kesinlikle havaya fırlatır.

2 - Belirgin bir ateşleme sistemi yok, örneğin 'hava girişleri' hiç yok.

3 - Aydınlatma, güneşli bir fonda 'alışılmadık' bir şekilde eşit olarak aydınlatılıyor.

4 - Uzak açıda büyük bir toz fırtınası oluşurken, yakın mesafede hiçbir çakıl taşı oynamıyor.

5 - Kalkış veya iniş videosu yok (işlenmesi en zor kısım)

6 - Ortamla birlikte yankı azaltmayı belirlemek için video sesi yok.

7 - Yeşil perdede bir film seti “dekoru” gibi görünüyor.

8 - En büyük satış özelliği, herhangi bir açıklama olmaksızın çok küçük bir pakette “devasa ateşleme sistemi”.

9 - Ön kamera takibi araca sabitlenmiştir, ancak ileri veya havada asılı çalışma için görünür herhangi bir “yukarı ve aşağı” hareket yok.

10 - Prototip fotoğrafı yanmalı itici güçleri gösteriyor, ancak daha sonra açıklama yapılmadan geliştirmenin ortasında elektrikliye mi geçiliyor?

11 - Pilotu (bariz seçim) veya donanım yatırımlarını korumak için daha yumuşak çimenli açık alanlarda değil, sert kuru kayalar üzerinde test edilmiş.

12 - Herhangi bir tozlu ortam, kanallı fanlarla bile her türlü 'hava girişi' tabanlı tahrik sistemini bozacaktır.