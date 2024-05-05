İnat Box IPTV'de dolandırıcılık alarmı! Banka hesaplarını kaptıran mağdurlar isyan isyanda!

Son yıllarda internet üzerinden dizi izleme platformları oldukça popüler hale geldi. Bu platformlarda, birçok farklı dizi ve film, izleyicilerin erişimine sunuluyor. İnat Box gibi bazı platformlarda büyük ilgi çekiyor. Kullanıcılar "İnat Box TV kullanmak suç mu?" sorusuna cevap ararken, APK İnat Box uygulamasını uygulamasını yükleyenler gelen SMS'lerle şaşkına uğradı.

YASİN GÖRKEM ERDURAN'IN HABERİ—Teknoloji, dizi ve filmlerin dijital platformlar ve uygulamalar üzerinden izlenmesini mümkün hale getirdi. Ücretli abonelik sistemleri ve filmlerin kiralanabilir/satılabilir olduğu dijital platformlar ortaya çıktıktan sonra dolandırıcılık yöntemleri de ortaya çıktı. Ülke ekonomisine büyük zarar veren bu yasadışı uygulamaları kullanan kullanıcılar nasıl bir tehlikenin eşiğinde olduğunun farkında değiller.

"Uzmanlar uyarıyor 2 yıla kadar hapis cezası var" gibi başlıklar uzun yıllardır yazılı ve dijital medyada yer alıyor. Bu tür uyarılara internet dolandırıcılığı, sahte ürün satıcılığı ve finansal dolandırıcılık gibi çeşitli alanlarda rastlamak mümkün.

Ancak birçok kullanıcı bu uyarıları pek dikkate almıyor. Hatta bazıları bu uyarıların abartılı ve gerçek dışı olduğunu düşünebilir. Ne yazık ki dolandırılanlar bu uyarıları dikkate almadıkları için pişmanlık duymakta ve keşke dikkate alsaydım diyerek yasadışı uygulamaları kullanan kişileri uyarıyor.

MESAJLARLA ŞOKA UĞRADILAR

Uygulamayı indirip kullanan kullanıcılar gelen mesajlar ile şaşkına uğradı. Şikayetvar sitesinde dolandırma şikayetinde bulunan kullanıcılar telefonlarından izinsiz ödeme aldığını ve hiçbir uyarıyla karşılaşmadığını aktardı.

Yusuf isimli bir kullanıcı 26 Nisan'da yazdığı yorumda:

"İnat Box uygulamasını APK olarak indirdim, numaramı girdim ve benden onayım olmadan üyelik satın alındı. Galiba ne olduğunu anlamadım. SMS geldi, 2-3 tane, faturama yansıtılıp yansıtılmadığını göremiyorum. Onayım olmadan böyle bir işlemin yapılması saçmalık. Yardımınızı bekliyorum." şikayetinde bulundu.

26 Nisan'da yazdığı şikayette gelişme aktaran kullanıcı, izinsiz kartından çekilen aboneliğin faturasına yansıdığını ve bu ücretin iadesini istiyor. Kullandığı uygulamayı telefonuna APK yöntemiyle indiren kullanıcı, kendisinden izinsiz çekilen parayı geri istiyor.

APK UYGULAMA YÜKLEMEK

IP TV'nin Inat Box'ı da birçok yüksek profilli uygulamadan biri. Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. İnat Box APK indirme işlemini Android uyumlu telefonlarınız üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha sonrasında ise uygulama içeriğinde bulunan tüm yasadışı içerikleri kullanabiliyorsunuz.

ANDROİD APK YÜKLEME ADIMLARI NELER?

Ayarları açın.

Güvenlik kategorisine girin.

"Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver" seçeneğini seçin.

APK dosyasını indirin.

APK dosyasını kurun.

BİRDEN FAZLA ŞİKAYET VAR

"Sanane" isimli kullanıcının 17 Aralık'ta yapmış olduğu şikayette şunları yazdı:

"Uygulama açılmıyor ve kendi kendine telefona erişim sağlayarak banka hesaplarına giriş yapıp para transferi gerçekleştiriyor. Uygulamayı kaldırmaya çalıştığımda ise buna engel oluyor, kaldıramıyorum. Uygulamayı telefonumdan çıkarmak için cihazımı sıfırlamak zorunda kaldım. Bu sorunun düzeltilmesini istiyorum aksi takdirde yetkili mercilere şikayette bulunacağım."

Telefonunuza yasadışı uygulamalar indirmek, ilk bakışta masum bir eylem gibi görünse de, beraberinde birçok ciddi sorunu getirebilir. Bu uygulamalar, telefonunuzu ve kişisel bilgilerinizi riske atabilir, yasadışı faaliyetlere dahil olmanıza neden olabilir ve hatta toplum için tehlike oluşturabilir.

"Mehmet" isimli kullanıcının şikayetvar sitesinde yazdığı şikayette:

"İnat Box uygulamasını telefona indirdim, telefon yavaşladı, hesaplarıma giremiyorum. Akbank hesabım ele geçirilip Vodafone Yanımda uygulamasında 508,25 ve 1028,50 liralık alışveriş yapılmış. Uygulamayı telefondan zor sildim. Paramın iade edilmesini istiyorum. Şikayetçiyim ve benim numara üzerinden birilerine mesaj atılmış. 'Bana mesaj atmışsınız' diyor araya kişi. Bu uygulama kapatılmalı."

Bu tarz yasadışı uygulamalar, telefonunuzu yavaşlatmaktan, hesaplarınızın şifrelerini çalmaktan ve izinsiz alışveriş yapmaktan tutun da kimlik avı saldırıları gibi ciddi problemlere yol açabilir. İsminizi kullanarak sözleşmeler dahi yapabilirler.

"Emre" isimli kullanıcının yazdığı şikayette izinsiz bir çok işlemin yapıldığını ve kullandığı operatörü aramasının ardından aboneliğin iptal edildiğini fakat ücret iadesini alamadığını belirtti:

"Inat Box adlı uygulamayı ücretsiz olarak APK formatında indirip kurulumunu yaptım ve cep numaramı girdim. Sistem, onayım olmadan kendi kendine onay vererek 179 TL tutarında benden para kesti. Allınmobi adlı şirket, insanların parasını alıyor. Abonelik yapmadığım halde ve onay vermediğim halde, Turkcell müşteri hizmetlerini aradım ve aboneliğin iptal edildiğini söylediler. Şirketin numarasını aldım, ancak aradığımda para iade talebini reddettiler. Durumu belgeleyen görselleri sizlerle paylaşıyorum." dedi.

YASADIŞI UYGULAMALARI KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

İnat Box ve yasadışı diğer uygulamaları kullanmak, telif hakkı ihlali suçunu oluşturur. Telif hakkı ihlali suçu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, telif hakkı sahibinin izni olmadan eseri çoğaltmak, yaymak, temsil etmek veya umuma iletmekle suçlu bulunan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası veya on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

İnat Box'ın korsan yayın yaptığı tespit edildiği takdirde, İnat Box kullanıcıları hakkında yasal işlem başlatılabilir. Bu işlemler sonucunda kullanıcılar, hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılabilir.

Hapis cezasının yanı sıra, İnat Box kullanıcılarına para cezası da uygulanabilir. Para cezasının üst sınırı, on bin güne kadardır. Bu da, yaklaşık 1 milyon 400 bin liraya denk gelmektedir.

İnat Box kullanıcılarının cezasının miktarı, suçun niteliğine ve ağırlığına göre değişebilir. Örneğin, İnat Box'ı ticari amaçlarla kullanan kişilerin cezası, daha ağır olabilir.

SADECE İNAT BOX DEĞİL

Şikayetvar sitesinde yazılan şikayetlerin, yasadışı uygulamaların ve dolandırıcılık girişimlerinin ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ne yazık ki, bu problem sadece İnat Box ile sınırlı değil. Farklı platformlarda ve uygulamalarda da dolandırıcılık girişimleri devam ediyor ve bu durum büyük bir soruna dönüşüyor.

"Ali" isimli kullanıcının yazdığı şikayette:

"Dört gün önce 12 aylık üyelik satın aldım. Kanalların çoğunda donma sorunları yaşıyorum ve birçok kategoriye erişim sağlayamıyorum. Ayrıca gönderdiğim mesajlara da cevap alamıyorum. Ücret iadesini talep etmekteyim ancak ne telefonlara cevap veren biri var ne de mesajlarıma dönüş yapan. Bu durumda ücret iadesi için başka hangi yolları denemem gerektiğini merak ediyorum. İletişim kuracak bir muhatap bulamıyorum. Verilen IBAN numarası da güvenilir olup olmadığı konusunda şüphelerim var." açıklamasını yaptı.

Farklı yasadışı site fakat aynı dolandırıcılık yöntemi. "İzzet" isimli kullanıcının şikayetvar sitesine yazdığı şikayette problemi anlattığı ve yardım istediği görülüyor:

"global-iptv internet sayfasından üyelik yapmak paranızı kaptırmanız anlamına geliyor. Dikkat! Çünkü paranızı çalıyor. Paranızı alıp üyeliği açmıyorlar. Önce testi hızlıca veriyorlar. Havaleyi yapınca uydurmaca bilgiler iletiyorlar. Sonra biraz bekleteceğim den başka bir şey duymuyorsunuz. Havale yapılan hesap sahibi bir yerlere şikayet edilebilir mi bilgisi olan yazsın lütfen."

Global IPTV isimli yasadışı uygulamayı kullanan "Memduh" isimli kullanıcı WhatsApp üzerinden yazdığı mesajlarda karşı taraftan bir cevap alabilmiş fakat dolandırıldığını anladığında iş işten geçti.

"Global IP TV'den 12 aylık üyelik satın aldım. Ödememi aldıktan sonra yayını aktif hale getirmediler ve üstüne saygısızca davrandılar. Bu ürün sağlayıcısının güvenilir olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle bu kişilerden üyelik satın almanızı önermiyorum. Global IP TV'nin WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmaları ekliyorum. Olumsuz bir deneyim yaşadım ve mağduriyetimi ifade etmek istiyorum."

BANKA UYGULAMALARI ÖNLEM ALIYOR

"inatbox" korsan yayın uygulamasının yayıldığı ve bazı kullanıcıların Garanti Bankası'na erişimini engellediği tespit edildi. Bu yazılım, telefonunuza indiğinde, banka uygulamanıza giriş yapmanızı engelleyerek kişisel ve finansal bilgilerinizi çalmaya çalışan dolandırıcılara karşı önlem almakta.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Korsan uygulamalar, kullanıcının bilgisi olmadan internet bankacılığına giriş yaparak 3D Secure gibi ek güvenlik önlemlerini atlatabilir. Bu süreçte kullanıcının cep telefonuna gönderilen kimlik doğrulama mesajları dolandırıcılar tarafından ele geçiriliyor. Böylece kullanıcının hesabından izinsiz para transferleri yapılabilmektedir.

Uygulamaların sadece depolama izni istemesine inanmayın. APK programlarının zaten izin istemesine gerek yoktur. Arka planda çalışan uygulamalar siz sormadan tüm verilerinize erişebilir. Bir APK Inat Box uygulamasının yalnızca göstermelik depolama izinleri istiyor gibi görünmesi onun güvenilir olduğu anlamına gelmez. Bir hırsızın evinize girmesine izin verirseniz, sizden çalmadan önce izin istemeyecektir.

DOLANDIRICILIK NASIL İŞLİYOR?

1. Korsan uygulamanın telefona indirilmesi.

Kullanıcılar resmi olmayan kaynaklardan kaçak yayın uygulamasını indirir. Bu uygulamalar genellikle güvenlik kontrollerinden geçemez ve kötü amaçlı yazılım barındırma riski taşır.



2. Korsan uygulama cihaza erişim izinleri ister.

İndirilen kaçak yayın uygulaması kullanıcının bilgisi olmadan arka planda çalışabilir ve cihaz üzerinde geniş izinlere sahip olabilir. Bu da kullanıcının kişisel ve finansal verilerine erişmelerini sağlar. Uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcı bütün izinleri verdikten sonra artık kaçak yayın uygulamasının sınırsız erişim iznine sahiptir.

3. İnternet bankacılığına gizli giriş.

Bu korsan uygulama kullanıcının internet bankacılığı bilgilerini ele geçirir ve kullanıcının bilgisi olmadan bankacılık işlemlerine erişim sağlar. Program tüm klavye hareketlerini kaydetmek için bir kayıt sistemi kullanıyor, böylece girilen tüm şifreler otomatik olarak dolandırıcıda saklanıyor.



4. Güvenlik yöntemlerinin aşılması.

Dolandırıcılar, 3D Secure gibi ek güvenlik önlemlerini aşmak için kullanıcının cep telefonuna gönderilen kimlik doğrulama mesajlarını ele geçiriyor. Program, alınan SMS verilerini doğrudan dolandırıcının ekranına yansıtarak para transferini hemen gerçekleştirebilir.

SONUÇ OLARAK

Birçok kişi, yasa dışı uygulamaları cazip fiyatlar ve avantajlar vadederek tercih ediyor. Bu geçici cazibenin arkasında büyük tehlikeler yatıyor. Yasadışı uygulamaları kullanmak, paranızın çalınmasına yol açmakla kalmayıp, yasal yaptırımlara da maruz kalmanıza neden olabilir. IPTV ve kaçak yayın yapan sitelerden yayın izlemek tehlikeye yol açsa da kullanıcıların kullanmamasını şiddetle öneriyoruz.

Unutmayın, yasa dışı uygulamalardan korunmak sizin sorumluluğunuzdur. Farkındalık ve bilinçle hareket ederek, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi bu tür tehlikelerden koruyabilirsiniz.