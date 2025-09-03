İş Bankası Nays, Domino's ve Fenerbahçe SK uygulaması hackendi mi?
İş Bankası iştiraki olan finans uygulaması Nays, Domno's ile Fenerbahçe SK uygulamalarının hackendiği iddia edildi. Kullanıcılara "No system is safe" başlıklı bir bildirim gönderildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır" denildi.
İş Bankası'nın Nays, Domino's ve Fenerbahçe SK uygulamalarından kullanıcılarına "No system is safe" (Hiçbir sistem güvenli değildir) başlıklı bir bildirim gönderildi.
Üç uygulamanın da hacklendiği iddia edildi. Uzmanlar uygulamalarda bir sıkıntı olmadığı push bildirim sisteminde yetkisiz erişim sağlanmış olabileceğini belirttiler.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün resmi uygulaması da dahil olmak üzere bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır.Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir. " denildi.
