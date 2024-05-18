Hack’lenen banka, faturayı ödeyen müşteri! Vatandaşı kim koruyacak?

Adına kredi çekildi, hesabı boşaltıldı! Her şey 10 dakikada oldu, tam 300 bin lira dolandırıldı

Adına kredi çekildi, hesabı boşaltıldı! Her şey 10 dakikada oldu, tam 300 bin lira dolandırıldı

Siz gece uyurken adınıza kredi çekilip hesabınız boşaltılıyor. Bir uyarı mesajı bile gelmiyor. Peki bu işler nasıl oluyor? Casus programlarla kişinin telefonuna ulaşıp hesaplarını boşaltan vurguncular, hacker’lar ile anlaşarak banka sistemine girip kredi onayı bile alabiliyor. Ancak bankalar kendi güvenlik zaaflarını kabul etmeyerek faturayı vatandaşa kesiyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken, dolandırıcılara da yeni alanlar açıyor. Neredeyse her gün yeni bir vurgun vakası ile karşılaşılıyor. Özellikle telefon ve internet dolandırıcılığı davaları rekor seviyeye ulaşmış durumda. Bu konuyla ilgili mahkemelerde 50 binden fazla dosya bekliyor.

En fazla mağdur ‘oltalama’ diye tabir edilen yöntem ile gerçekleştiriliyor. Bu olaylarda kişiye ‘reklam, iş vaadi, yüksek kazanç imkânı ve uygun kampanya fırsatları’ gibi tekliflerle ulaşılıyor. Gelen bildirimdeki linkin tıklanması durumunda telefona inen casus programlar, vatandaşların banka hesaplarını boşaltıyor. Ancak son dönemde dolandırıcılar hacker’lar ile de çalışmaya başlayarak, oltama yönteminde çıtayı yükselttikleri ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Elâzığ’da Ali Akbaş isimli şahıs hesabına gece saatlerinde ulaşarak 300 bin TL kredi çekilmesi ve yarım saat içinde başka hesaba aktarılması olayı bunlardan sadece biri...

Bunun gibi yüzlerce örnek bulunuyor. Mevcut banka hesabındaki paranın boşaltılması dışında, kişi adına bankadan kredi çekilerek yüksek meblağlarla vurgun yapılıyor. Ancak bankalar bu tür durumlarda sorumluluk almayarak suçu faturayı vatandaşa kesiyor. Mağdur olan kişi uzun yıllar süren dava sürecinde dolandırıcıların çektiği krediyi de ödemek orunda kalıyor. Hukukçular ise yaşanan mağduriyetten bankaların sorunlu olması gerektiğini savunuyor. Bütün bu yaşanan süreci işin uzmanları ile konuştuk…

BANKA: MÜŞTERİ HATASI!

Bilişim uzmanı Gökhan Sayılgan, dolandırıcıların oltalama yöntemiyle telefon veya bilgisayara bir program indirilmesini sağladıktan sonra, bütün işlemleri uzaktan yapabildiklerini söyledi. Bazı bankaların aplikasyon üzerinden yapılan işlemlerde teyit için mesaj istediğini anlatan Sayılgan “Bunu bile yapmayan bankalar var. Zaten uzaktan erişilen telefona gelen mesaj da yine dolandırıcıya gidiyor. Burada bankaların mutlaka müşterisini görüntülü arayarak teyit almaları gerekiyor. Bir diğer konu bankaların sistemlerine girilmesi. Kredi alamayan vatandaşa bile 300 bin lira onayı anında verilebiliyor. Ancak bankalar sistemlerinin kırıldığını ve güvenlik zafiyeti olduğunu kabul etmiyor. Müşterisine “Sizin hatanız’ cevabını veriyor” diye konuştu.

“YÜZ BİNLERCE DOSYA BİRİKTİ”

Bilişim hukuku uzmanı avukat Volkan Karabağ, her gün yüzlerce dosya ile karşılaştıklarını belirterek “Çoğu sonuçlanamıyor. Vatandaş dolandırıldığı ile kalıyor. Bu tür dolandırıcılık vakalarında bankaların yanında GSM şirketlerinin de sorumlu olması gerekiyor” değerlendirmesi yaptı.