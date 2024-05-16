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Adına kredi çekildi, hesabı boşaltıldı! Her şey 10 dakikada oldu, tam 300 bin lira dolandırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adına kredi çekildi, hesabı boşaltıldı! Her şey 10 dakikada oldu, tam 300 bin lira dolandırıldı
Elazığ, Dolandırıcı, Mobil Bankacılık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Telefonunu hackledikleri vatandaşın mobil bankacılık hesabına giren dolandırıcılar, 10 dakika içerisinde 300 bin lirayı hesaplarına geçirdi. Adına kredi çekilen ve nakit avans hesabı kullanılan Ali Akbaş, yetkililere seslenerek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Elazığ'da yaşayan 48 yaşındaki Ali Akbaş, gece uyurken dolandırıcıların hedefi oldu. Saat 02.47'de hacklenen telefonundan mobil bankacılık hesabına girilen Akbaş, bir anda 300 bin lira kaybetti.

Dolandırıcılar ilk olarak Akbaş adına kredi çekti, sonrasında ise nakit avans hesabını kullanandı. 10 dakika içerisinde yaklaşık 300 bin lirayı parça parça olmak üzere farklı şahısların hesaplarına gönderen dolandırıcılar, her şeyi gece saatlerinde halletti.

GERÇEĞİ UYGULAMAYI YÜKLEYİNCE ÖĞRENDİ

Sabah kalktığında telefonu açılmayan Akbaş, bozulduğunu düşünerek tamir için tamirciye götürdü. Herhangi bir arıza bulamayan telefoncu, virüs olabileceğini düşünerek telefona format attı. Ardından eve gelerek mobil banka hesaplarını geri yükleyen ve giriş yapan Akbaş, neye uğradığını şaşırdı.

Hesabının ekside olduğunu ve kredi çekildiği gören Akbaş, polise giderek şikayetçi oldu. Aynı zamanda banka ile görüşen Akbaş’ın hesabı bloke edildi. Asgari ücret ile çalıştığını ve bu kadar parayı ödeyecek durumunun olmadığını söyleyen Akbaş, olayın aydınlatılması için yetkililerden yardım istedi.

Adına kredi çekildi, hesabı boşaltıldı! Her şey 10 dakikada oldu, tam 300 bin lira dolandırıldı - 1. Resim

''PARA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA HAVALE EDİLMİŞ''

Çekilen paranın nereye gittiğinin belli olduğunu belirten Akbaş, ''İkinci ve üçüncü şahıslara havale edilerek yapılmış. Banka da başlangıç aşamasında gerekli yazışmaları yaptı. Olay başımıza geldiğinde araştırma yaptık. İkinci ve üçüncü şahısların hesapları kiralanamıyormuş. Biz bunları hep okuyorduk bizimde başımıza geldi. Muhtemelen böyle bir uygulama var. Hesapları birileri adına kiraladılar, bu işlemi gerçekleştirdiler. Benim hesabımdan çekiliyor, başka hesaplara havale yapılıyor'' diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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