Kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad'e erişim engellendi
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri
Kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad'e erişim engellendi. Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar göre Kanada merkezli siteye Türkiye'den erişim sağlanamayacak.
Popüler kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad’e Türkiye’den erişim engelledi. 2006 yılında Kanada’nın Toronto kentinde kurulan ve kısa zamanda yayılan site alınan kararla kapatıldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda yapılan sorgulamada Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Wattpad'e erişimin engellendiği görüldü.
Düzenleyen: Baki Sancak - Teknoloji