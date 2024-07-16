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Kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad'e erişim engellendi

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Kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad&#039;e erişim engellendi
Wattpad, Erişim Engeli, Türkiye, Haber

Teknoloji Haberleri

Kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad'e erişim engellendi. Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar göre Kanada merkezli siteye Türkiye'den erişim sağlanamayacak.

Popüler kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad’e Türkiye’den erişim engelledi. 2006 yılında Kanada’nın Toronto kentinde kurulan ve kısa zamanda yayılan site alınan kararla kapatıldı.

Kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad'e erişim engellendi - 1. Resim

Bilgi Teknolojileri ve  İletişim Kurumu'nda yapılan sorgulamada Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Wattpad'e erişimin engellendiği görüldü. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
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