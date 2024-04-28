Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özbilgin: Yatırımlarımızı misliyle artıracağız

Türkiye’deki AR-GE merkezlerini büyütmeyi planladıklarını belirten Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin “Yatırımlarımızı sadece teknoloji merkezi, lokal veri noktaları değil hiper-ölçekli bulut dokusuna katacak şekilde misliyle artırmayı ve büyütmeyi amaçlıyoruz” dedi.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Bu yıl Spanca’da 13’üncüsü düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde (UEZ) yapay zekâ ve etkileri masaya yatırıldı. “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zekâ Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek” temasıyla gerçekleştirilen zirvede açıklamalarda bulunan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Türkiye AR-GE merkezlerini ve bulut bilişim yatırımlarını misliyle büyütmeyi hedeflediklerini bildirdi. Dijital dönüşümün, özellikle son 12-18 aydır yapay zekâyla birlikte çok yeni bir evreye geçtiğini belirten Özbilgin “Yapay zekâya Türkiye’den de büyük ilgi ve istek var. Önümüzde çözmemiz gereken sorunlardan bir tanesi, bu yapay zekâ dokusuna dâhil olmak ve gezegen çapında çalışan yapay zekâ teknolojisinin Türkiye’de de aynı verimlilikte çalışmasını sağlamak. Veri konusunda KVKK’de yapılan değişiklikler bu konuda çok pozitif bir adımdı. Neden? Çünkü artık verimize sahip olarak ama sadece Türkiye’nin içinde değil dünya çapında Türkiye’nin verisini nasıl kullanabileceğini düşünmeye başladık” dedi.

Dünya genelinde Microsoft’un yapay zekâ teknolojilerinin altyapısını oluşturan veri tabanlarının araştırma ve geliştirmesinin Türkiye’de yapıldığını aktaran Özbilgin şunları kaydetti: Global ürünlerimizin birtakım altyapı geliştirmeleri ve açık kaynak kodu üzerine burada sadece Microsoft teknolojileri üzerine değil, açık kaynak kod teknolojiler üzerine yapılan araştırma geliştirmeleri şu anda Türkiye’deki AR-GE merkezimizden yapılıp bütün dünyadaki ürünlerimize sunuyoruz. Bizim nihai amacımız AR-GE merkezimizi çok daha fazla büyütmek. Türkiye’deki yatırımlarımız sadece teknoloji merkezi, Türkiye’deki lokal veri noktaları değil hiper-ölçekli bulut dokusuna katacak şekilde misliyle artırmayı ve Türkiye’deki faaliyetleri misliyle büyütmeyi amaçlıyoruz.

Microsoft Türkiye’nin bu sene 30’uncu kuruluş yılını kutladığını hatırlatan Özbilgin “Benim için çok özel bir yıl ve 8 Mayıs’ta ülkenin en büyük yapay zekâ etkinliğini yapıyor olacağız. Burada Türkiye’de yaptığımız yatırımların nasıl misliyle katlayabileceğimizin vizyonunu da paylaşmayı arzuluyoruz” diye konuştu.

METAVERSE HAYATIMIZA ENTEGRE OLACAK

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan META Birleşik Krallık, Kuzey Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Derya Matraş, yapılan hemen her işte yapay zekânın olduğunu belirterek “Metaverse ve yapay zekâ hayatımıza entegre olan bir yere doğru gidiyor” dedi.

TÜRKİYE TAKSİDE UBER'E ÖRNEK OLDU

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı 2023’te işlem hacminin 137 milyar doların üzerine çıktığını, Uber uygulamasıyla günde 25 milyondan fazla yolculuk yapıldığını kaydetti. Zirvede konuşan Bahadırlı “Uber, bugün 70 ülkede, 10 binden fazla şehirde faaliyet gösteren global bir teknoloji platformu konumunda. Uber olarak Türkiye’de şu sadece taksi plakası olan araçlar ile faaliyet gösteriyoruz. Taksiler için özel geliştirilen taksi rezervasyonunu dünyada ilk defa İstanbul’da ve Ankara’da hayata geçirdik. Uber’in 2040 yılına kadar dünyadaki bütün taksileri platformuna ekleme hedefi var” dedi.