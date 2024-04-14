Microsoft, Windows 11'in başlat menüsünde reklam göstermek istiyor

Windows 11 Home ve Pro kullanıcıları yakında başlat menüsünde önerilen uygulamaları ve web sitelerini görmeye başlayabilir.

Microsoft, geçtiğimiz 6 ay içerisinde geliştirdiği uygulama, hizmetleri ve reklamlarını Windows ile nasıl entegre edeceğini test etti. Şirket, Araç menüsünde bir reklam panosu eklerken, ayarlar uygulamasında Microsoft 365'e abone olmanız için reklamlar göstermeye başlamıştı.

Şimdi Microsoft, Windows başlat menüsündeki bir alanda, özellikle Windows 11'de bulunan önerilenler menüsünde reklam göstermeyi planlıyor. Reklamlar kullanıcının denemek isteyebileceğinizi düşündüğü uygulamaları ve ziyaret etmek isteyeceğiniz web sitelerini kullanıcılarına göstereceğini söylüyor. WindowsCentral'in aktardığı bilgilere göre bu değişiklik şu anda test aşamasında olduğundan test eden kullanıcıların olumlu dönüş vermediği taktirde herkesin kullanımına açılmayacak.

Bu özellik herkesin kullanımına açıldığında kullanıcılar isterse bu özelliği kapatabilecek:

Ayarlar > Kişiselleştirme > Başlat Menüsü'ne gidin ve "İpuçları, uygulama tanıtımları ve daha fazlası için önerileri göster" seçeneğini devre dışı bırakın.

Bu değişiklik, uygulamaları ve hizmetleri Windows üzerinde tanıtmak için tasarlanan birçok yeni değişiklikten sadece bir tanesi. Bazı kullanıcılar, Başlat menüsünde önerilen uygulamaları ve web sitelerini görmeyi yararlı bulabilir ve uygulama geliştiricileri, uygulamalarını tanıtmaya yönelik ekstra fırsattan kesinlikle memnun kalacaklardır.