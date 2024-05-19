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MX Brio, yüzünüzün konumunu algılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MX Brio, yüzünüzün konumunu algılıyor
Logitech, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Logitech, yapay zekâ destekli yeni web kamerası MX Brio’yu duyurdu. MX Brio, yüzün konumunu algılayarak beyaz dengesi, pozlama, odaklamayı otomatik olarak yapıyor.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Logitech, yeni web kamerası MX Brio’yu tanıttı.

Logitech’in bugüne kadarki en gelişmiş web kamerası olan MX Brio, profesyonellerin, yazılımcıların ve oyun yayıncılarının sanal ortamdaki görünümlerini iyileştirmelerini sağlıyor.

Logitech Türkiye Kategori & Pazarlama Lideri Cihan Önal “MX Brio, 8,5 mp Sony Starvis görüntü sensörü ile 30fps’te Ultra HD 4k çözünürlük sunuyor. Ama daha ilgi çekici kısmı yapay zekâ destekli olması. Görüntü iyileştirme özelliğiyle yüzün konumunu algılıyor, beyaz dengesi, pozlama, odaklamayı otomatik olarak ayarlıyor. Kamera aşağı doğru eğildiğinde masanızdaki notları veya objeleri kolayca gösterme şansı elde ediyorsunuz. Zoom, Microsoft Teams, WebEx, Skype, FaceTime, Google Meet, Streamlabs ve OBS gibi uygulamalarla uyumlu çalışıyor” dedi. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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