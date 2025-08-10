Tatile gideyim derken aman paranızı kaptırmayın! Yetersiz bakiye dolandırıcılığına dikkat!

ÖMER TEMÜR - Özellikle yaz aylarında köprü ve otoyollar gibi ücretli geçiş sistemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri ciddi anlamda artış gösteriyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün adı kullanılarak “ödenmemiş geçiş ücreti” temalı sahte SMS’lerle vatandaşlar hedef alınıyor.

Dolandırıcılar, özellikle resmî kurumların isimlerini, logolarını ve web sitelerinin adreslerine çok benzer URL’leri kullanarak vatandaşların güven duygusunu istismar ediyor. “gov.tr” uzantısını taklit eden sahte web adresleriyle kullanıcıları tuzağa düşüren saldırganlar, kişisel bilgilerin yanı sıra kredi kartı numaraları ve hesap erişim bilgilerini ele geçirerek maddi kayıpların yaşanmasına sebep olabiliyor.

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, vatandaşları yalnızca resmî platformlar olan e-Devlet, Karayolları Genel Müdürlüğünün resmî sitesi (kgm.gov.tr) ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden işlem yapmaları konusunda uyarıyor. Akkoyunlu, dikkat etmeniz gereken noktaları şöyle sıralıyor: