Tatile gideyim derken aman paranızı kaptırmayın! Yetersiz bakiye dolandırıcılığına dikkat!
Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi vatandaşlara büyük kolaylıklar sunmasının yanında yeni dolandırıcılık yöntemlerini de beraberinde getiriyor.
ÖMER TEMÜR - Özellikle yaz aylarında köprü ve otoyollar gibi ücretli geçiş sistemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri ciddi anlamda artış gösteriyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün adı kullanılarak “ödenmemiş geçiş ücreti” temalı sahte SMS’lerle vatandaşlar hedef alınıyor.
Dolandırıcılar, özellikle resmî kurumların isimlerini, logolarını ve web sitelerinin adreslerine çok benzer URL’leri kullanarak vatandaşların güven duygusunu istismar ediyor. “gov.tr” uzantısını taklit eden sahte web adresleriyle kullanıcıları tuzağa düşüren saldırganlar, kişisel bilgilerin yanı sıra kredi kartı numaraları ve hesap erişim bilgilerini ele geçirerek maddi kayıpların yaşanmasına sebep olabiliyor.
Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, vatandaşları yalnızca resmî platformlar olan e-Devlet, Karayolları Genel Müdürlüğünün resmî sitesi (kgm.gov.tr) ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden işlem yapmaları konusunda uyarıyor. Akkoyunlu, dikkat etmeniz gereken noktaları şöyle sıralıyor:
- Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-Postanın içeriğinde resmî logoların olması, e-Posta adresinin meşru olduğu anlamına gelmez.
- Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmî belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmî bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.
- e-Posta sizden yalnızca iletiyi cevaplamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız cevaplamayın.
- Birden fazla resmî kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmî kurumların web sitesine girerek kontrol edin.
- Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın.