Türk şirketleri dijitalleştirdi, şimdi hedef ABD

Türk yazılım ve teknoloji şirketleri dünyada atağa geçti. İki bin şirket, bir milyondan fazla lisanslı müşteri elde etti. Şimdi de hedef ABD...

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Türk yazılım ve teknoloji şirketleri dünyada atağa geçti. Yerli ve yabancı iki binin üzerinde şirkete yazılım çözümleri sunan Bimser, bir milyonun üzerinde lisanslı kullanıcıya hizmet veriyor.

Bimser’in işletmelerin karmaşık iş süreçlerini basitleştirmek ve optimize etmek için yenilikçi yazılım çözümleri sunduğunu belirten Bimser CEO’su Murat Atıcı “Tamamen Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen Low Code (Az Kod) ürünümüz Bimser Synergy, İş Akışı ve Doküman Yönetim ürünü eBA, Kalite Yönetim ürünü QDMS, Bakım Onarım ve Varlık Yönetim ürünümüz BEAM ve Süreç Otomasyon ürünümüz ENSEMBLE en çok öne çıkanlar arasında yer alıyor.

Sektörde iddialı olan ABD’li ve Avrupalı dünya devi rakiplerimiz ile yarışarak iş akışı ve doküman yönetimi, süreç ve performans yönetimi, kalite yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi, risk yönetimi, bakım yönetimi, varlık ve bilgi teknolojileri yönetimi konusunda yazılım çözümleri sunuyoruz” dedi.

Bimser’in enerjiden tekstile, otomotivden savunma sanayiine, medyadan gıdaya kadar hemen hemen bütün sektörlerde müşterilerinin bulunduğunu anlatan Atıcı “Türkiye’de faliyet gösteren yerli yabancı şirketlere hizmet veriyoruz. Bu süreçte edindiğimiz deneyimlerle artık yurt dışında da iddiamızı ortaya koymamız gerektiğini fark ederek harekete geçtik. ABD ve Birleşik Arap Emîrliklerinde birer ofis açtık. Önümüzdeki dönemde Türkiye dışında ABD, Orta Doğu, Yakın Asya ve Afrika’ya odaklanacağız. Bu yıl hem müşteri sayısında hem de dolar bazlı ciroda yüzde 100’ün üzerinde büyüme hedefliyoruz. Bu kapsamda yol haritamızı da hazırladık. Önümüzdeki üç yıl içinde ABD ve EMEA ile birlikte üç yeni Bimser’e ulaşacağız ve buralarda kuracağımız yeni AR-GE merkezlerimizde hizmet kapsamımızı genişleteceğiz” diye konuştu.