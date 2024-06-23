Türk Telekom’dan kas hastalarına özel uygulama

Türk Telekom, ALS ve felç gibi kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireyler için proje geliştirdi.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Ar-Ge çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen uygulamada hastalar göz hareketleriyle bilgisayarlarını kullanabilecek. Geliştirme çalışmaları devam eden çalışma ile bireyin göz hareketi ile bilgisayar, bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanlarını kontrol edebilme imkânı getirilmiş olacak. Uygulama, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç olmadan çalışabiliyor.

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beytur “Gözlük gibi harici bir ekipmana ihtiyaç olmadan, doğrudan bilgisayarın kamerasıyla göz hareket takibinin yapılabilmesine imkân sağlayan bu çözüm, hastaların hayatını kolaylaştıracak” dedi. Yapay zekâ tabanlı görüntü işleme modeli kullanılarak geliştirilen uygulama ile kullanıcılar, göz hareketleriyle bilgisayardaki çeşitli işlevleri kontrol edebiliyor. Yerli ve millî imkânlar geliştirilerek ürünleştirme çalışmalarına başlanan Türk Telekom’un yenilikçi çözümü, ellerini hareket ettiremeyen hastaların bilgisayar kullanımına ve bilgiye erişimine imkân tanıyor.