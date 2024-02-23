Türkiye bir ilki gerçekleştirdi! Bu alanda Çin'in tekelini kırdı

Güneş tekonolojilerinin üretim merkezi olarak faaliyet gösteren Kalyon PV'nin güneş paneli üretiminin ilk adımı olan "seed" imalatı, Türkiye'yi bu alanda Çin'den sonra ikinci sıraya taşıdı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründen söz sahibi olan Kalyon PV, güneş teknolojileri alanında önemli bir adım attı. Güneş paneli üretiminin ilk adımı olan "seed" imalatı sayesinde Türkiye Çin'in tekelini kırdı.

YERLİ ATA TOHUMUNU ÜRETTİ

Güneş enerjisi sektöründe "Seed" veya ata tohumu, güneş panellerinin kalbinde yer alan ve ingotların kristal yapısını oluşturan temel bir bileşen. Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, bu başarıyla birlikte şirketin güneş paneli üretiminde yüzde 90’a varan bir yerlilik oranına ulaşarak, ulusal ekonomiye önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

PANEL ÜRETİMİNİN İLK ADIMI

Kalyon Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kalyon PV yerli ve milli kaynaklarla teknoloji atılımlarını sürdürüyor. Seed'in güneş paneli üretiminin ilk adımı olduğuna işaret edilen açıklamada, 'Seed, Kalyon PV'nin yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucu yerli ve milli 'Ata Tohumu'na dönüştü. Yerli 'Ata Tohumu' üretimi ile Kalyon PV, güneş teknolojileri alanında hem ülkemizin hem de dünyanın önemli üreticilerinden biri olurken, ülkemizin enerji bağımsızlığına yeni bir katkı sağlamış oldu." ifadeleri kullanıldı.